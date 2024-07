Paarsada taimeliiki saab rassistliku varjundi tõttu uue nime

Tegu on esimese korraga, kui teadlased on otsustanud muuta liiginimesid nende halvustava varjundi tõttu. Rahvusvahelise botaanika- ja mükoloogiaühingute assotsiatsiooni kongressil esitatud ettepaneku kohaselt asendatakse sõna caffra sisaldavates liiginimedes see sõna afr- tuletistega. Viimane viitab Aafrika mandrile. Kokku on taolisi liike vähemalt 218, vahendab NatureNews.

Kongressi delegaadid jagunesid hääletusel selgelt kaheks: poolt oli 351 ja vastu 205 delegaati. Kvalifitseeritud häälteenamuseks tarviliku 60-protsendilise künnise ületamiseks sai määravaks 18 delegaadi arvamus. Muudatus hakkab kehtima 2026. aastat. Nii hakkab kandma näiteks aafrika korallipuu oma praeguse ladinakeelse nime Erythrina caffra asemel nime Erythrina affra.

Kongressil sai heakskiidu teinegi ettepanek, mis puudutab liikide nimetamist inimeste järgi. Osa delegaate soovis liikidele isikunimede andmisest sootuks loobuda. Teiste hinnangul oleks võtnud see aga globaalse lõuna riikide teadlastelt võimaluse nimetada liike nende riikide kultuurilooliselt tähtsate inimeste või liigid avastanud teadlaste järgi.

Samuti hellitati mõtteid juba vastuoluliste isikute järgi nimetatud liikide ümber nimetamisest. Nende hulka oleks kuulnud näiteks valdavalt lääneriikides elanud inimesed, kes olid oma eluajal seotud orjakaubandusega või kolonialismiga laiemalt. Teiste arvates oleks tekitanud see liikide nomenklatuuris suuremat sorti segaduse. Vastaste hinnangul nimetavad teadlased uute geenianalüüside valguses ümber juba praegu märksa sagedamini.

Vastuvõetud ettepaneku kohaselt luuakse pärast 2026. aastat nime saavate taime-, seene- ja vetikaliikide nime sobivuse hindamiseks eraldi komitee. See saab õiguse uue liigi avastanud teadlaste teadlaste ettepanekuid ja soove tagasi lükata, kui pakutud nimi on mõne inimrühma jaoks solvav.