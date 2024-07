Euroopa uue kanderaketi start läks suuresti edukalt

Teisipäeva õhtul kavandatust ligi neli aastat hiljem startinud kanderaketi Ariane 6 esimene missioon kulges suuresti plaanipäraselt. Vaatamata lennu lõpus ilmnenud tõrkele on nüüd Euroopa Kosmoseagentuuri hinnangul Euroopa riikidel taas võimekus saata orbiidile suuremaid tehiskaaslasi.

Esimese lennu käigus toimetas kanderakett Maast 600 kilomeetri kaugusele üheksa kuupsatelliiti. Neist kahe abil loodavad astronoomid välja selgitada, kust täpselt pärinevad päikeselt lähtuvad raadiolained. Ülejäänud kuupsatelliidid hakkavad uurima muu hulgas Maa kliimat, teevad ilmavaatlusi ja registreerivad energeetilisi süvakosmosest lähtuvaid gammakiiri.

Kõiki seatud eesmärke siiski täita ei õnnestunud. Lennu lõpus oleks pidanud võtma kanderaketi ülemine aste koos kahe katselise maandumiskapsliga suuna taas Maa suunas. Kursimuutuse nurjas ülemise astme kütusepaake rõhu all hoidva abimootori rike. Nii jääb see Maa ümber kontrollimatult tiirlema veel paariks aastaks.

Olulisemana õnnestus ESA sõnul katselennuga tõestada, et Euroopa ei sõltu enam kogukamate satelliitide orbiidile saatmisel teistest riikidest.

Esialgse kava kohaselt oleks pidanud toimuma Ariane 6 esimene start juba 2020. aastal. Arendustööd pidurdasid aga koroonapandeemia ja ootamatud tehnilised tõrked. Samas polnud võimalik teha enam lende ka uue kanderaketi eelkäija Ariane 5-ga ja Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse kadus ligipääs venelaste Sojuz kanderakettidele. Nii sõltus ESA ligi aasta USA eraettevõttest SpaceX.

Uuel kanderaketil on kaks varianti, millest suurem suudab toimetada Maa geostatsionaarsele orbiidile kuni 11,5 tonni ja Maa-lähedasele orbiidile 20 tonni jagu lasti. SpaceX-i Falcon 9 raketi võimekus on vastavalt 8,3 ja 22,8 tonni. Võrreldes Ariane 5-ga on võimalik Ariane 6 ülemise astme Vinci mootorit orbiidil korduvalt süüdata, mis võimaldab toimetada tehiskaaslasi eri orbiitidele.

Erinevalt SpaceX-i peamiseks tööhobuseks olevast kanderaketist pole võimalik aga Ariane 6 taaskasutada. Võrreldes oma eelkäijaga on Ariane 6 ühe lennu hind siiski poole odavam – ligikaudu 75 miljonit eurot ehk SpaceX-ist umbes neljandiku võrra kallim.

Lennundusettevõtetele Airbus ja Safran kuuluv ArianeGroup kulutas Ariane 6 arendamiseks ligikaudu neli miljardit eurot. Järgmise paari aasta jooksul on kavas 29 missiooni ja aastas keskmiselt teha sellega 12 lendu. Teiste seas loodab toimetada Ariane 6-ga satelliite orbiidile Amazon, et pakkuda nendega satelliidipõhist internetti.

Võrdlusena on teinud SpaceX selle aasta jooksul 70 lendu, neist enamike eesmärk oli satelliidipõhist internetti pakkuva Starlinki satelliitvõrgu laiendamine. Hiina kosmoseagentuur saatis möödunud aastal teele aga 67 raketti.