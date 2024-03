Gepardi tippklassi-jooksukiirus tõukub optimaalsest kehakasvust

Maailma kõige kiirem loom on gepard. Tal ei ole mingi küsimus joosta kas või sajaga ja isegi üle saja. Mõtlema võib aga panna asjaolu, et gepard on seejuures üsna keskmise suurusega loom, kaalub umbes 50 kilo, paljud loomad on tast suuremad, paljud väiksemad, aga nemad liiguvad kõik gepardist aeglasemalt.