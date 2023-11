Meripurad esitavad merepõhjas pilkupüüdvaid valgusetendusi

Jaaniuss ei ole ainus helendav loom. Neid on teisigi. Nüüd on teadlased omaenesegi suureks üllatuseks avastanud, et loomariigi eriti efektsete helendajate hulka kuulub ka mitu liiki meripurasid.

Meripurad on maailma merepõhjades elutsevad usja või lausa hapukurkjagi kehakujuga selgrootud loomad okasnahksete hõimkonnast. Nende liike on teada üle tuhande, pikkuselt on neid paarist sentimeetrist paari meetrini.

Jaapani Nagoya Ülikooli teadlased eesotsas Manabu Bessho-Ueharaga sukeldasid California ranniku lähistel umbes kilomeetri sügavusele ookeanivette kaugjuhitava sondi.

Kaamerapilt näitas neile, kuidas mitmelgi meripural käisid esiotsast tagaotsani ja siis jälle tagasi esiotsani helenduse lained.

Varem on teadlased meripuradel helendust märganud küll, aga ühtlast üle kere kumavat sinkjat huuma. Siis on seda nähtust aga vaadeldud juba uurimislaeva pardale tõstetud isendeil, eemal nende loomulikust eluümbrusest.

Nüüd näitas sondikaamera otse koha pealt, millesteks valgusefektideks on meripurad võimelised oma harjumuslikus miljöös.

Bessho-Uehara ja ta kolleegid kirjutavad meripurade bioluminestsentsist lähemalt neil päevil avaldatud meripurade teemalises kõrgkooliõpikus omaette peatükis. Seal on juttu kümnest helendavast meripuraliigist.

Miks meripurad nõnda omapäraselt helendavad, ei ole teada. Tegemist võib olla looduslike vaenlaste peletamise võttega või ka muuotstarbelise kommunikatsiooni viisiga.

Hea on meenutada, et helendavate loomade avastusloos särab ka Tallinna Loomaaed, kus on päris hiljuti tähele pandud, et ka selline väike näriline ja unilane nagu lagrits võib kergelt helendada, nagu ka ühest veebruarikuisest Labori saatest saab järele kuulata.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.