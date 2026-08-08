Otse AF-ilt kell 16.30: arutelu teadmussiirdedoktorantuuri potentsiaalist

Eestis alakasutatud teadmussiirdedoktorantuur toob kokku akadeemia ja ettevõtluse potentsiaali, ent paljudele on see vorm veel tundmatu. Osalejad arutlevad laupäevasel arutelul, miks see mudel on kasulik, kuidas see tõstab ettevõtete konkurentsivõimet ja muudab doktoriõpet praktilisemaks.