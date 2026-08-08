Otse AF-ilt kell 16.30: arutelu teadmussiirdedoktorantuuri potentsiaalist
Eestis alakasutatud teadmussiirdedoktorantuur toob kokku akadeemia ja ettevõtluse potentsiaali, ent paljudele on see vorm veel tundmatu. Osalejad arutlevad laupäevasel arutelul, miks see mudel on kasulik, kuidas see tõstab ettevõtete konkurentsivõimet ja muudab doktoriõpet praktilisemaks.
Arutelus osalevad Andri Haran Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht, teadmussiirdedoktorant Jaan Vihalemm BiotaTecist, Jarek Kurnitski Tallinna Tehnikaülikoolist ja Katrin Kiisler Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja. Arutelu juht on Eesti Antropoloogiakeskuse nõukogu liige Keiu Telve.
Arutelu korraldab Eesti Teadusagentuur (ETAg).
Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa