Uuring: plussenergia-naabruskonna loomist piirab ruumipuudus

Paljud eestimaalased elavad nõukogudeaegsetes kortermajades, mis kulutavad energiat rohkem, kui säästavad. Aga mis juhtuks siis, kui terve selline tihedalt asustatud linnajagu toodaks aastaga rohkem energiat, kui ise ära tarbib? Värske uuring näitab, et Eesti kliimas on see vanade kortermajade puhul üsna keeruline ülesanne.

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased eesotsas Targo Kalamehega uurisid Tartu Annelinnas asuva Mõisavahe kvartali näitel, kuidas muuta vanad kortermajad plussenergia-naabruskonnaks. Selleks koostasid nad hoonete energiamudeli ning võrdlesid erinevaid renoveerimise ja taastuvenergia lahendusi.

Tulemused näitasid, et põhjaliku renoveerimisega saab hoonete energiatarbimist vähendada 60–70 protsenti. Kui paigaldada päikesepaneelid ainult katustele, kataksid need uuest elektrivajadusest kuni veerandi. Kui katta paneelidega ka kõikvõimalikud fassaadid, toodaksid need kuni 85 protsenti vajaminevast elektrist. Tegelikkuses jääb nende tootlikkus aga umbes veerandi võrra väiksemaks, sest osa paneele jääb varju ning päikesevalgus langeb neile ebasoodsa nurga alt.

Kõige suurem takistus on aga ruumipuudus. Talvise küttevajaduse katmiseks taastuvenergiaga on vaja märkimisväärselt rohkem maad. Näiteks maasoojuspumpade kasutamisel kuluks hoonetealusega võrreldes kaks korda suurem maa-ala. Biomassi ehk näiteks hakkpuidu kasutamisel oleks vaja aga lausa 20 korda suuremat pinda kui kogu naabruskond ise hõlmab.

Põhjus peitub Eesti kliimas. Suvel toodavad päikesepaneelid palju elektrit, kuid hoonete energiavajadus on siis väike. Talvel on olukord vastupidine: kütmiseks kulub palju energiat, kuid päikesevalgust on vähe ja paneelide tootlikkus madal. Seetõttu ei piisa tiheasustusega piirkondades energiasäästu eesmärkide saavutamiseks ainult kohalikust päikeseenergiast ning taastuvenergia tootmiseks on vaja lisamaad.

Uuring avaldati ajakirjas Frontiers in Energy Research.