Reportaaž: õpilased uurisid tänavu kriisivalmidust ja aurukatlaid

Tartus Ahhaa teaduskeskuses algas 22. aprillil kahepäevane õpilaste teadusfestival. Tänavu 12. korda toimunud festivalil tutvustasid parimad õpilasteadlased oma töid postrivormis. Novaator käis noorte uurijatega vestlemas.

Tänavu on festivalil kohal enam kui sada 7.–12. klasside õpilast üle Eesti, kes jõudsid õpilaste teadustööde riikliku konkursi II vooru.

Siin on reportaažis küsitletud õpilased ja nende uurimused:

Anne Lee Tiks Võru Gümnaasiumist - "Menstruaaltsükli mõju treeningule ja

enesetundele minu kui jooksja NATO-testiks treenimise näitel"

Henry Vorsmann ja Markus Belevitš Vaida Põhikoolist - "Minifiguuride komplekt, mis on inspireeritud Hans Christian Anderseni muinasjutust "Vankumatu tinasõdur""

Anette Roop Hugo Treffneri Gümnaasiumist - "Inimese koorioni gonadotropiini bioloogilise aktiivsuse mõõtmine embrüo pesastumise mudelsüsteemist saadud proovides"

Lukas Heina Gustav Adolfi Gümnaasiumist - "Efektiivsema aurukatla ehitus ja selle kasuteguri mõõtmine"

Lola Tiina Särekanno Gustav Adolfi Gümnaasiumist - "Põlvkondliku identiteedi märgid kirjanduses ajakirja Värske Rõhk 2024. Aasta väljaannetes avaldatud proosatekstide näitel"

Sander Popp ja Jan Markus Pani Pärnu Mai Koolist - "Kriisiks valmistumine koos 3. klassiga"

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi võitjad kuulutatakse välja 23. aprillil kell 14 Ahhaa keskuses Tartus.