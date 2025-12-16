ESTCube-3 kuupsatellit võiks jõuda orbiidile 2029. aastal

Tartu Ülikool ja Euroopa Kosmoseagentuur allkirjastasid lepingu satelliidi ESTCube-3 arendamiseks. Uue kosmosekuubiku eesmärk on pakkuda Euroopale elutähtsat küberkaitse harjutusväljakut, mida hakkavad ehitama elukutselised insenerid.

Ehkki tudengisatelliit ESTCube-2 hävis kahe aasta eest kanderaketi pardal, oli see satelliidiprogrammile vaid ajutine tagasilöök. Tartu observatooriumi direktor Antti Tamm selgitas saates "Terevisioon", et seekord on siht luua orbiidile praktiline testkeskkond: "Eesmärk on ei vähem ega rohkem kui pakkuda lennukooli, aga lennukooli orbiidil, mille peal saab tulevane satelliidioperaator või missiooniplaneerija harjutada, kuidas ühte satelliiti käitada."

Erinevalt varasematest projektidest, kus missiooni põhiraskus lasus tudengitel, on seekordne töökorraldus teistsugune, et satelliit kindlamalt toimima hakkaks. "ESTCube-3 ehitavad professionaalsed insenerid, aga ennekõike tudengite ja ettevõtete töötajate õppeplatvormina," tõi astrofüüsik välja peamise erinevuse selle eelkäijatega.

Eesti roll Euroopa kosmoseprogrammis on seotud riigi spetsiifilise pädevusega digitaalvaldkonnas. Tamme sõnul on Eestil selles rahvusvahelises konkurentsis kindel ülesanne: "Eesti üks peamine nišš on pakkuda Euroopale küberturvalisuse lahendusi kosmose jaoks ja ESTCube-3-st saab just sellesama küberturvalisuse harjutamise platvorm."

Eelmise satelliidi missioon jäi küll lühikeseks, kuid suur osa toona tehtud arendustööst leiab kasutust ka uue projekti juures. Tamm kinnitas, et varasemad pingutused on endiselt väärtuslikud. "See kõik raisku ei lähe, nullist ei pea päris alustama – palju tööd on tehtud ja püüame võimalikult palju alles hoida," sõnas kaasprofessor.

Praegu käib eeluuring, mille käigus selgitatakse välja täpsed tehnilised tingimused ja partnerid, et valmistuda satelliidi lennutamiseks kümnendi lõpus. "Kui kõik läheb hästi, võiks startida satelliit juba 2029. aasta alguses," lubas Tamm.