Elektrilaeng väljub lennukikerest selleks mitte ette nähtud kohtadest

Lendab lennuk taevas. Lendab läbi pilve. Kontaktist pilvega võib lennuki keresse koguneda staatiline elektrilaeng, eriti kui pilv sisaldab jääkristalle, ülijahtunud veepiisku või tolmu.

See negatiivne laeng, mille kandjad on elektronid, ei ole tavaliselt otseselt ohtlik, kuid võib tekitada sidekrabinaid ja antennisädemeid, ilusama poole pealt aga püha Elmo tulesid.

Tegu on üsna tavalise hõõrdeelektri nähtusega, mis ilmneb ka näiteks kommikarbilt õhukese pakendikile eemaldamisel.

Et laengut lennuki keres igaks juhuks siiski kahandada, on lennuki tiibade tagumistele servadele tihtipeale kinnitatud erilised piklikud väljaulatuvad vardad, et elektronid saaksid nende teravatest tippudest hõlpsamini õhku tagasi liikuda.

Nüüd sekkub sesse ilusasse mängu aga rühm mitme maa, peamiselt Hollandi teadlasi, peamiselt astronoome, kelle raadioteleskoobi vaatevälja on mõnikord juhuslikult sattunud ka mõni lennuk. Teadlased on neid juhuseid kasutades end mõnikord ka lennukivaatlusega lõbustanud.

Olaf Scholten Groningeni Ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Nature Communications, et nende vaatlusandmete järgi ei väljugi suurem osa elektronidest lennuki kerest mitte neile just nimelt selleks otstarbeks tiibadele paigaldatud varraste kaudu, vaid neid tulvab välja peamiselt hoopis mootorite piirkonnast ja sabaotsast.

Nii paistab olevat raadiolainete järgi, mida elektronide liikumisel kiirgub.

Teadlased kirjutavad, et nende vaatluste täpsus on umbes 50 sentimeetrit. See näitab muu hulgas sedagi, kui täpsed on tänapäeval astronoomide vaatlusseadmed.

Lennukeid vaadeldi raadioteleskoobiga LOFAR, mille antennivõrgustik paikneb peamiselt Hollandis, kuid osaliselt ka muudes Euroopa maades.

Lennuk, mida vaadeldes nähtus avastati, osutus lennuandmeid tagantjärele uurides Hollandi lennufirmale KLM kuuluvaks Boeing 777-ks. Vaatluse ajal lendas ta umbes kaheksa kilomeetri kõrgusel.

Vahejuhtum näitab, kuidas teadus võib mõnikord pakkuda päris ootamatuid leide päris ootamatus valdkonnas, lennukiinseneridel on siin aga ehk isegi ka teatav mõtlemise koht.

