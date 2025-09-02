TI psühhoos kannustab USA osariike tehisaru kasutust piirama

Oma probleemide lahendamiseks tehisaru kasutavad inimesed tekitavad üha sagedamini ka hingelise kõikvõimsuse oreooli. Kui paremal juhul päädib see iseenda narriks tegemisega, siis teistel puhkudel võib olla TI-le toetumisel kurvemad tagajärjed, nendib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Mida teha, kui tööandja teatab, et sinu panust pole enam vaja? Põhjuseid töökaotuseks võib olla mitmeid. Uuemal ajal on selle taga suure tõenäosusega inimeste töise panuse alla jäämine tehisintellektile. Vallandatu maailma tabanud raskes olukorras jagunevad järgmised sammud kahe peamise alternatiivi vahel.

Esimene on katse otsus tagasi pöörata ja enda kaitseks välja astuda. Ühiskonna ühe liikme kaitseks streike ei korraldata. Selle asemel soovitatakse pöörduda abi saamiseks juristi poole. Teine võimalus on panustada vaimse tasakaalu taastamisele ja otsida psühholoogilist tuge. Värske töötu jaoks on katkenud sissetuleku tõttu mõlemad valikud rasked.

TI võis olla koondamise nii otsene kui ka kaudne põhjus. Kaudsemad mehhanismid kulgevad märkamatumalt ega tundu tööd ohustavatena. Nende sisuks on seni majanduse ainevahetuse moodustanud töiste panuste vahetamise kapillaarvõrgustikus ringleva inimeste tööpanuse väärtuse langus. Selle tagajärjel rahavool paigutub ümber või katkeb. Taolist protsessi on keeruline juhtida. Eriti inimestel, kuna see rajaneb suure hulga detailide analüüsil, mitte kehalisel tööl ega teineteise veenda üritades ühe või teise poliitika eelistamises.

TI roll on huvitav ja ebatavaline, sest puudub ajalooline kogemus. TI on neutraalne nagu masinale kohane. Masinad olid ka vanasti inimeste suhtes ükskõiksed. Aga need kuulusid näiteks vabriku omanikule. TI on universaalne ning neutraalne sõltumata kes selle abi kasutab. Sama teenus võib olla põhjuseks töötajate koondamisele ja samas pakub neile nii juriidilist nõu kui ka korraldab hingeabi. Abi eest ei küsi see suurt midagi.

BBC kirjeldab juhtumit värskelt vallandatud mehest, kes pöördus töösuhte katkemise vaide koostamiseks TI poole. Pärast paari vestlust tundis loo kangelane tavatut enesekindlust, tunnetades ülivõimsa abilise toetust. Kergusel, millega inimene omistab abi pakkuvale asjale hinge, kui see talle tähelepanu pühendab, on pikk ajalooline taust. Samad ürgsed mehhanismid võimaldasid mõelda hinge inimest ära kuulava kivi sisse. TI on kordades võimsama mõjuga. Paraku ei oska me veel sellega arvestada.

Oma probleemi TI-le avades hakkas kannatajas tasapisi arenema veendumus, et peab saama ebaõiglase vallandamise tõttu märkimisväärse hüvitise. Mida rohkem õnnetu inimene TI-le täiendavaid andmeid söötis, seda selgemaks muutus TI koostatud kahjunõude argumentatsioon. Kahjunõude suurus jõudis viie miljoni naelsterlingini. Lotovõit tundub vähem tõenäoline, aga seegi pisku lootus toidab nädal aega illusioone peagi algavast ümber maailma reisist.

Antud juhul soovitas TI mehel käia ka inimestest koosnevas nõuandvas kogus, aga ta ei pidanud seda enam oluliseks. Tehtud töö ja koostatud analüüs paistsid talle sedavõrd põhjalikud, et kolmanda poole kaasamine tundus ajaraisk.

Pealtvaatajana tärkab meis ilmne aimdus amatööri naiivsusest. Juriidilise kogemuseta peaks võõra materjali hindamisel olema ettevaatlik ja küsima abi. Lugu jõudis ajakirjandusse tänu õpetlikule ebaõnnestumisele. Kahjukannatanu tunnistas ka ise, et oli TI õhutusel kaotanud kontakti reaalsusega.

Juhtunu valgustab uut ohtu, mille kõrvaldamiseks puudub meil vajalik kogemus. BBC intervjueeris suure Londoni haigla arsti, kes pidas tõenäoliseks, et saabub aeg, kui visiidi käigus on patsiendilt lisaks suitsetamise ja alkoholi tarbimise harjumustele normaalne küsida ka seda, kui palju ta suhtleb TI-ga.

Uute probleemidega kokku puutunud tohter pakkus mõtteaineseks võrdluse alles hiljuti muutunud suhtumise näiteks ülitöödeldud toitudesse, mille liigne tarbimine ohustab tervist. Ta iseloomustas tehisintellekti pakutavat vestlust ülitöödeldud informatsioonina, mille tarbimine kasvab tohutu tempoga. Seda ilmsemalt peab õppima arvestama kasu ja kahju vahekorraga.

Arstiabi teemal peatudes lisandus hiljuti kolmas USA osariik, kus keelatakse tehisaru kasutus vaimse tervise teraapias. Seadustest kuvandub valulik ja kiire reaktsioon, kuna värsked otsused paigutuvad suvekuudele. Seadused keelavad litsentseeritud terapeutidel TI kasutamise raviotsuste tegemisel ja klientidega suhtlemisel. Masina arutelu abi võib kasutada administratiivsete ülesannete täitmiseks, st raamatupidaja vallandamiseks.

Samuti pole IT-ettevõtetel lubatud pakkuda tehisarul põhinevaid teraapiateenuseid ega reklaamida vestlusroboteid teraapiavahenditena. Arvatavasti pole isoleeritud õiguslikel saarekestel erilist tulemust, väljaarvatud inimliku kutsumuse demonstratsioon lahendada keeruline väljakutse rahva harimise asemel nende pimedusse jätmisega.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".