X!

Video: arutelu "Teadus kasumiks – kas Eesti oskab oma tarkust rahaks teha?"

Teaduselu
{{1754660220000 | amCalendar}}
Teaduselu

Laupäeval kell 10–11.30 toimub arvamusfestivali hariduse tuleviku alal arutelu "Teadus kasumiks – kas Eesti oskab oma tarkust rahaks teha?". Ülekannet saab jälgida ka Novaatori vahendusel.

Arutelu eesmärk on kaasa mõelda Eesti majanduse tulevikule ja teaduse rolli üle selle kujunemisel.

Panelistidena astuvad üles:

  • Eesti Teaduste Akadeemia presidendi, akadeemiku Mart Saarma;
  • akadeemik ja Icosageni asutaja Mart Ustav;
  • Ragn Sellsi juht ja Tööandjate keskliidu volikogu aseesimees Kai Realo;
  • MKM-i innovatsiooni ja tehnoloogia osakonna juhataja Sigrid Rajalo ja
  • Eesti Teadusagentuuri strateegilise TA tegevuse toetamise vanemkonsultant Indrek Heinla.

Arutelu kestel proovivad panelistid leida vastust küsimusele, kas süvatehnoloogia ja teaduse parem rakendamine võiks olla Eesti järgmine kasvumootor? Kuidas tuua kokku teadus ja ettevõtlus nii, et sellest sünniksid üleilmselt konkurentsivõimelised ettevõtted? Lisaks arutlevad osalised, millised sammud aitaksid Eestil jõuda teadmiste mahuka majanduse tippu ja tagada kestliku heaolu tulevikuks.

Teema püstitus tulenes Singapuri näitest, mis on pindalalt väiksem kui Hiiumaa, kuid mille SKP inimese kohta võrreldes Eestiga on enam kui kolm korda suurem. Ehkki Eestis tõusid 2023. aastal teadus- ja arendustegevuse (TA) kulutused 702 miljoni euroni, mis tähendab 9,4-protsendilist kasvu võrreldes 2022. aastaga, jäävad Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekus, patenditaotlused ja investeeringute tase veel soovitule alla.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

pilguheit peeglisse

10:00

Video: arutelu "Teadus kasumiks – kas Eesti oskab oma tarkust rahaks teha?" Uuendatud

07.08

Analüüs: ministeeriumid toetuvad teadusele, ent jätavad allikale viitamata

07.07

Tehisaru ühtlustab märkamatult teadlaste sõnakasutust

01.07

EMBO liikmeskonda lisandus kaks Eesti tippteadlast

01.07

Teaduste akadeemia otsib üheksat uut akadeemikut

16.06

Hea teadusidee saab euromiljonite küpseks kümne aastaga

12.06

Euroopa teadusnõukogu juht: saatke oma põhjamaine alandlikkus pikalt

11.06

Analüüs: psühholoogiateadus on kümnendiga ausamaks muutunud

11.06

Eesti tudeng tõestas origamiga ära Pythagorase teoreemi

11.06

Video: Euroopa teadusnõukogu presidendi avalik loeng

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

10:00

Video: arutelu "Teadus kasumiks – kas Eesti oskab oma tarkust rahaks teha?" Uuendatud

08.08

Professor: ChatGPT uus versioon on parem, kuid mitte murranguline

08.08

Kakaduude tantsurepertuaar peitis kümneid varem kirjeldamata samme

08.08

Uuring: Pompei varemetes jätkus skvotterlik elu

08.08

Geenide toime võib olla emalt ja isalt pärituna vastupidine

08.08

Limustest inspireeritud superliim pidas vastu ka ookeanilainetele

07.08

Professor: liiga jahe kontor võib tuua nohu ja radikuliidi

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo