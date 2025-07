Kolmas tähtedevaheline keha on saabunud

Tähtedevahelisest ruumist on Päikesesüsteemis seniteada külas käinud kaks taevakeha; nüüd on nähtud ka kolmandat.

Kaugelt saabunud taevakeha jäi taevast tehtud piltidele juba juuni lõpus, aga esialgu ei taibanud keegi teda sealt üles leida.

Juuli esimestel päevadel, eile ja üleeile said kaks teineteisest sõltumatut Tšiilis asuvate teleskoopide andmeid uurinud teadlasrühma tast ka teadlikuks.

Et vaatlusandmeid on seega juba nädala jagu, on esialgselt välja arvutatud ka taevakeha orbiit ja kiirus.

Tundub, et taevakeha saabub meile otse Linnutee ketta tasandi suunalt, kuni 60-kilomeetrise sekundikiirusega.

Läbimõõtu tundub tal olevat kümme-kakskümmend kilomeetrit, aga võib juhtuda, et edasisil vaatlusil osutub ta väiksemaks.

Taevakeha paistab praegu Mao ja Amburi tähtkuju piirialadel, taevaekvaatori lähedal, olles jõudnud juba Päikesele lähemale kui Jupiter.

Oma teekonna kõige Päikese-lähedamasse punkti, mis jääb Päikesest umbes 1,3 korda kaugemale kui Maa, jõuab ta oktoobri lõpus. Ohtu või võimalust, et ta Maad või Kuud tabaks, seega ei ole.

Kuid Marsist möödub ta oktoobri algul tähelepanuväärselt lähedalt, umbes viis korda väiksema vahemaa pealt kui on Maa kaugus Päikesest.

Tähistuseks sai kauge külaline saanud esialgu tähe- ja numbrikombinatsiooni A11pl3Z, aga nüüd on see tehtud natuke isikupärasemaks ja informatiivsemaks: 3I/ATLAS.

Nime ATLAS kannab Maa-lähedasi asteroide otsiv robotiline taevavaatlussüsteem, mille vaatlusandmete põhjal taevakeha üleeile tuvastati.

Prefiks 3I tunnustab asjaolu, et tegu on kolmanda teadaoleva interstellaarse objekti ehk tähtede vahelt saabunud asjaga.

On lootust, et haruldase kosmosekülalise võtavad lähiajal fookusse ka sellised vaatlustehnika suursaavutised nagu James Webbi kosmoseteleskoop Päikese-Maa joonel ja äsja käiku antud Vera Rubini observatoorium Tšiilis.

Järeldada võib avastusest aga seda, et tähtede vahelt saabunud külalised ei olegi Päikesesüsteemis kaugeltki nii haruldased kui kaua aega arvatud.

Esimene seesugune tulnuk, mida märgati, oli 2017. aastal avastatud pikliku kujuga Oumuamua, teine kaks aastat hiljem nähtud 2I/Borisov.

Mõned arvutimudelid kujutavad, et Päikesesüsteemis leidub igal ajahetkel isegi kuni kümme tuhat väljastpoolt saabunud ja samas ka väljapoole teel olevat taevakeha.

Pilt on tähtede vahelt tulnud taevakehast tehtud kaugjuhitava teleskoobivõrgustiku iTelescope.Net kaudu 2. juulil.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.