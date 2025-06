Kuud ähvardav asteroidilöök hävitab satelliite ja pakub meteoorivaatemängu

Foto: kevinmgill/(CC BY 2.0)

Mõne kuu eest tundus teadlastele korraks, et 60-meetrise läbimõõduga asteroid 2024 YR4 võiks 22. detsembril aastal 2032 koguni Maale langeda.

Tegu oli kõrgema tõenäosusega, 3,1 protsenti, mis nii suure kosmosekivi Maale langemise võimaluseks eales arvutatud.

Selline asteroid võiks Maa peal päris suure linna maatasa teha. Uuemate vaatluste andmetel on kokkupõrge Maaga siiski välistatud.

Kuid asteroidi 2024 YR4 Kuule langemise tõenäosus on viimaste arvutuste järgi see-eest veelgi suurem, kui see hetkeline Maale langemise tõenäosus tänavu kevadel ehk 4,3 protsenti.

Rühm teadlasi eesotsas Paul Wegertiga Kanadast Lääne-Ontario Ülikoolist on nüüd välja rehkendanud, kuidas võiks asteroidi Kuule langemine Maad mõjutada.

Nende sõnul võiks võimalikku plahvatust energiahulga vabanemise poolest võrrelda suurema tuumapommi lõhkemisega. Nii suurt asteroidi ei ole Kuu peale langenud vähemalt viis tuhat aastat.

Arvutimudel näitab, et Kuu pinnast paiskuks välja kuni sada tuhat tonni kive.

Kui asteroid juhtub tabama Kuu Maa-poolset külge, siis võib kümme protsenti neist kividest järgmiste päevade jooksul Maa raskusjõu toimel Maa lähistele jõuda.

Maa atmosfäär kaitseks meid väiksema kiviklibu eest, kuid satelliite võiks selline klibu hävitada jõudsasti. Kümneid kilomeetreid sekundis kihutav kivike võib satelliidi augustada nagu püssikuul.

Tõenäosus, et satelliidid kivirahe alla sattuksid ja inimesed Maal rohkesti meteoore vaadelda saavad, on praegustel hinnangutel siiski ainult umbes kaks protsenti.

Teadlaste sõnul on täiesti võimalik, et kui mõne aasta pärast selgub, et Kuule langemine osutub väga tõenäoliseks, siis jõutakse veel kindlasti midagi ette võtta löögi ära hoidmiseks.

Kolm aastat tagasi suutis NASA tõugata asteroid Dimorphose seniselt kursilt kõrvale. Kuud ähvardav asterioid 2024 YR4 on aga poole väiksema läbimõõduga ja kümme korda väiksema massiga kui Dimorphos.

Wegert ja kaasautorid on oma mudeldustulemused avaldanud eelretsenseerimata võrguvaramus arXiv, aga peagi peaksid need jõudma ka ajakirja The Astrophysical Journal Letters veergudele.

