USA tollimaksud tõid selle IT-sektori kohale murepilved

Kuigi Euroopa Liit ekspordib USA-sse märksa rohkem kaupu, kui sealt impordib, valitseb teenuste vallas teine pilt. Nii pole ime, et EL-i võimalikud vastusammud USA tollimaksudele on hakanud vähendama sealsete IT-ettevõtete väärtust juba enne nende astumist, leiab R2 tehnikakommentaartis Kristjan Port.

Naturaalmajanduse ajad on möödas. Poest ei saa midagi, kui pakkuda vastutasuks peotäie naelu või kõrvitsaseemneid. Kõikidel poekülastajatel on kauplusega 100 protsenti negatiivne kaubandusbilanss. Sealt saab ainult osta. Koroonapandeemia ajal õpiti uusi mõisteid ja tuletati meelde astendajatega arvutamist. Algav kaubandussõda tutvustab nüüd järgmiseid keerulises olukorras orienteerumiseks vajalikke mõisteid.

USA administratsioonile negatiivne kaubandusbilanss ei meeldi. Selle muutmise nimel määrati igale riigile ja pelgalt pingviinidega territooriumile karistuseks imporditariifid. Targematelt õppides peaksime tegema sedasama. Miks mitte lisada igale enda ostule täiendav 25-protsendine lõiv? Elu läheb küll kallimaks, aga söögi ja sokkidega äritsev kaubanduskeskus peaks aru pähe võtma ja midagi tegema.

Maailm on paraku keerulisem. Nii need asjad ei käi. Ühegi ostja kaubandusbilanss toidupoega ei ole ega pea olema tasakaalus.

Meie taskus leiduv raha on reaalmajanduses teenitud tulu. Meil on positiivne kaubandusbilanss kellegi teisega, pakkudes neile oma oskuseid ja nemad annavad raha. Seejärel müüvad nemad omi võimekusi edasi ja nii lainetavad panused süsteemis ringi, kuni jõuavad ka poeni. Raha ringleb läbi kohaliku majanduse. Vahest müüb tööandja kaupu ja teenuseid teistele, võib-olla aitavad makstavad maksud ehitada teid, mida toidukaubaveoautod kasutavad jne.

Toidupoe töötajad kasutavad oma sissetulekut kelleltki kolmandalt teenuste ostmiseks. Selle tulemusel kahepoolseid otseseid tasakaalustatud bilansse ei eksisteerigi. Kõik toimib läbi mitme sõlmega väärtusmajanduse, kus toidupood on vaid üks võrgustiku lüli. Igaüks teenib raha ühes majanduse osas, kulutab seda teises ja kusagil kaugemal suundub väärtusahel tagasi, kujundades vastastikuse sõltuvuste võrgustiku.

Avastades oma negatiivse kaubandusbilansi, võiks ju ehmatuse peale poest ostmise lõpetada. Sellega unustame, et nemadki on vaid vahendajad, kes vähendavad langenud käibe tulemusel töötajate arvu, mis suurendab töötute lisandudes sotsiaalset koormust. Taoline kaubandusbilansi jõuline tasakaalustamine tuleb bumerangina tagasi. Sul pole soovitud asju ja kokkuhoitud rahast võetakse rohkem makse kasvavate sotsiaalsete probleemide lahendamiseks.

Reaalsus on veelgi keerulisem ja ulatub üle kohalike majanduste. Kõrvalt vaadates on näiteks jalgpallis värava löömine väga lihtne. Kas pole imelik, miks suured mehed selle nimel nii palju vaeva näevad? Samamoodi võib lihtsalt tõdeda, et maailmamajanduses on USA-l oluline osa suurest kaubandusvõrgust.

Sealne juhtkond otsustas lisada kõikidesse kaubandusesisenditesse takistusi. Võiks mõelda, et kõik jalgpallurid peavad nüüd kandma raskeid saapaid. Uutel reeglitel on etteteadmata tagajärjed. Eksisteerib väga väike maailma majandust parandav võimalus. Teoorias võivad impordile kehtestatud tollimaksud tuua häid tulemusi väga kitsaste ja hästi kontrollitud stsenaariumide korral.

Komplekssete, üksteisest sõltuvate, globaalsete võrgustike puhul on taolise kontrolli saavutamine lootusetu. Tollimaksud on nüri tööriist. Need lisavad hõõrdumist lugematutesse elementidesse. Seda tervikliku süsteemi puhul, mille toimimine peaks meenutama takistusteta vereringet. Majandused on nagu elusorganismid, mis ei reageeri toorele jõule kuigi hästi. Võimalus, et tollimaksud olukorda parandavad, on väga väike. Võimalus, et nad lõhuvad midagi olulist, on palju kõrgem. Nii ka raskete saabastega kokku põrkavate pallurite puhul.

Euroopa majanduse ja tehnoloogia sektori vaatevinklist ootab ees huvitav, kuid ka ebameeldiv etendus. Euroopa Liit ekspordib USA-sse rohkem kaupu, kui impordib, st kaubavahetuse ülejääk on 157 miljardit eurot, mis paistab USA presidendile punase rätikuna. Ent igasuguste, peamiselt digitaalteenuste osas oleme 109 miljardi euroga miinuses. Euroopa Liidus kasutatakse suurte USA tehnohiidude teenuseid. Olgu nimetatud Google, Meta, Microsoft, Amazon ja Apple. Kindlasti on keegi tuttav ka endise Twitteri, nüüdse X-ga.

X-i eel nimetatud ettevõtted moodustavad suure osa USA börsil kaubeldavast väärtusest. Tariifide uudise peale kaotas sealne aktsiaturg kahe päevaga viis triljon dollarit. Ainuüksi Apple kaotas 640 miljardit dollarit. Apple'i telefon valmib praktiliselt n-ö välismaal. Analüütikute hinnangul oleks selle hind telefoni USA-s tootes kolm korda kallim. Populaarse telefoni tarneahel on umbes sama keeruline kui telefon ise. Nüüd otsustasid poliitikud tinutada sinna juurde sada takistit.

Saades aru taoliste ettevõtete haavatavusest, lubas Euroopa Liit tollimaksude seadmisele reageerida nii, et põhjustab võimalikult tõhusat valu, kuni sarnaselt elusorganismile hakatakse paistetust ravima ja veri hakkab sujuvamalt liikuma. IT-hiiglaste teenuste mõjutamine pole aga lihtne. See ongi vist vaatemängu ainuke huvitav aspekt. Vähemalt võrreldes Elon Muski X-iga, mida ootab lähiajal ühe miljardi euro suurune trahv.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".