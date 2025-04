Riis ja munavalge teevad puidu läbipaistvaks

Ameerika teadlased leidsid uue, keskkonnasõbraliku ja esmapilgul üsna ootamatult lihtsa viisi, kuidas läbipaistvat puitu saada. Selleks läheb vaja muna, riisi, natuke abiaineid ja kuumust.

Bharat Baruah Georgias asuvast Kennesaw Osariigiülikoolist tuli mõttele munavalget kasutada, kui mõtles oma India koduosariigis Assamis nähtud mitmesaja aasta vanustele majadele, mille ehitamisel kasutatud tsemendilaadse materjali koostisse kuulus peale liiva ka riis ja munavalge. Mõned niisugused majad on ehitatud juba 16. sajandil, aga püsivad püsti tänase päevani.

Baruah ja tema kolleegid loputasid õhukesi balsapuuplaate naatriumsulfiti ja naatriumhüdroksiid lahuses, eemaldades puidust ligniini ja hemitselluuloosi. Saadi paberilehte meenutav tselluloosiplaat.

Ligniinist ja hemitselluloosist järele jäänud tühikud täitsid teadlased riisiekstraktiga ja munavalgega ning kuumutasid materjali 60 kraadi juures. Saadi poolläbipaistev kergelt pruunika tooniga plaat.

Materjal ei paista täiesti läbi, kuid on see-eest üleni biolagunev.

Baruah ja tema kolleegid panid omaloodud materjalist aknad ette väikesele linnumajakesele. Katse näitas, et uudse aknamaterjaliga majakeses püsis õhutemperatuur päikest jäljendava soojuslambi paistel viis-kuus kraadi jahedam kui samas majas sama lambi all klaasist akende puhul.

Puitu on läbipaistvaks tehtud ennegi, eemaldades sellest ligniini, aga see asendati on orgaaniliste polümeerainetega, mis ei ole biolagunevad. Puidu töötlemine riisi ja munaga on Baruah sõnul aja- ja energiasäästlikum kui senised meetodid.

Teadlased tutvustasid oma saavutust Ameerika Keemiaühingu hiljutisel konverentsil San Diegos.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.