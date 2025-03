Geoloog: maavarad põhjustavad ilmselt edaspidigi konflikte

Ukrainas on palju maavarasid, mis on aga suuremas osas uurimata. Nii ka haruldased muldmetallid. Ehkki Ukraina ise haruldasi muldmetalle ei kaevanda, on seal mitmeid maardlaid, kus neid leidub.

Eesti Geoloogiateenistuse teadusnõunik ja geoloog Alvar Soesoo selgitas, et praegusel kõrgtehnoloogia ajastul vajavad kõik arenenud riikide tööstused üht või teist liiki muldmetalle. Neid on vaja magnetites, laserites, kõiksugu ekraanides kuni tuuma- ja kosmosetööstuseni välja. "Praegu kontrollib Hiina kusagil 75 protsenti haruldaste muldmetallide turust," sõnas ta.

USA president Donald Trump ei ole Soesoo sõnul esimene, kes on Ukraina maavarade suhtes huvi üles näidanud: Hiina on ammu huvi tundnud. "Ma olen isegi hiinlastega koos olnud ekspeditsioonil Ukrainas, mille koosseisu kutsuti ka üks Hiina professor, kes oli tõesti selles vallas väga pädev. Aga ta võttis kaasa 15 tudengit, kes kõik olid vanuses 40–50 aastat ehk siis tegemist ei olnud tudengitega," meenutas Soesoo.

Euroopa Liit on kuulutanud kriitiliseks 34 maavara ja toorainet. Ameerika Ühendriigid aga suisa 50. Need on metallid ja muud maavarad, mida USA impordib ja mille puhul ei ole alati kindlust, et majandusele vajalik toore kohale jõuaks. Nende hulka kuuluvad näiteks liitium, grafiit, nikkel, koobalt, aga ka haruldased muldmetallid. Ameerika Ühendriigid tahavadki Ukrainast eelkõige neid maavarasid, mida nad ise impordivad.

"Eks Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse ei olnud ju millestki muust ajendatud kui ainult ressurssidest: metallidest, uutest metallidest. Venemaal oli ka see teave olemas, et neid Ukrainas leidub ja loomulikult suurriigil on oma filosoofia, kuidas see varu enda kätte saada. Nii nagu Ameerikal on oma filosoofia," sõnas Soesoo. Ta usub, et maavarad põhjustavad edaspidigi konflikte.

Seega pididki USA ja Ukraina sõlmima maavaraleppe. Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Igor Gretski sõnul muutus lepingu tekst lühikese aja jooksul omajagu. Ta usub, et võrreldes kahe nädala taguse kokkuleppega, on praegu laual olev variant tunduvalt parem. "Kui dialoog Ukraina ja USA vahel jätkub, siis on Kiievil lootust saada Ameerika Ühendriikidelt rohkem, kui nad said Joe Bideni administratsiooni ajal," lausus ta.

Samuti pole tema sõnul teada, kust see maavaraleppe idee üldse alguse sai. "Ma ei oleks üllatunud, kui maavaraleppe mõte tuli Kiievist. See näitab, et Kiiev tõesti mõistab USA välispoliitilist muutust," sõnas Gretski.

Kuigi Ukrainas on palju maavarasid, siis suurem osa neist on uurimata. Seega pole päris täpselt teada, kui palju need väärt on. Hinnanguid on olnud vahemikus üks triljon dollarit kuni 30 triljonit. Alvar Soesoo on aga hinnangute osas skeptiline. "Mida on üldse selle väärtusega hinnatud? Pigem on hinnatud seda, et me võtame maaki keha ja korrutame selle maaki maailmaturu hindadega. Aga uuringud võtavad raha, maaki rikastamine võtab raha. Sellest produkti loomine võtab raha. Ilmselt ei ole hinnangutes selle kõigega arvestatud," ütles ta. Seega oleks Ukrainal Soesoo sõnul esmajoones vaja geoloogilisi uuringuid tänapäevaste vahenditega.

Eesti maapõueski leidub palju sellist, mida on vaja igapäevaeluks. Geoloog Erik Puura tõi näiteks liiva, kruusa, lubjakivi, ravimuda ja mineraalvee. Laiem maailm vajab aga Eestis leiduvat fosforiiti, mille tegelik väärtus on alles selgitamisel. "Kui vaatame praeguseid maailmaturu hindasid ja võrdleme seda võimaliku kasuga, siis me peame sinna juurde panema ka kahjud. Mis see kaevandamine tähendab maakasutuse mõttes ja mida see tähendab põhjaveele. Minu hinnangul ei saa väita, et Eesti fosforiidil on mingisugune väärtus enne, kui on konkreetsete uuringute andmed käes," lausus ta.

Üks oluline Eestis leiduv maavara on turvas, mis on oluline taimekasvatajatele. "Turba kasutamisega on kahjuks niimoodi, et ametlikud hoiakud üldse ei soosi turba kaevandamist. See on kummaline, et isegi, kui me tahaksime turvast eksportida taimekasvatuseks, siis arvestatakse meile sellega kaasnevad CO2 emissioonid nii nagu me põletaksime turvast. Selle tõttu on praegu kogu turba kaevandamise sektor paanikas ega osata orienteeruda sellises poliitikas," sõnas geoloog.

Eesti on aga üks väheseid muldmetallide tootjaid maailmas. Alvar Soesoo sõnul peaks Eestis seda tunduvalt rohkem esile tooma. "See on suund, kuhu me peaksime kindlasti oma tööstust arendama ja oma teadmist laiendama. Võibolla ühel hetkel hakkame kasutama Eesti ressursse haruldaste muldmetallide tootmiseks," sõnas ta.

Mis puudutab aga võimalikku maavaralepet USA ja Ukraina vahel. siis kuhu see lõpuks viib, ei tea Soesoo sõnul keegi, sest see on maailmas ainulaadne. "Kui nüüd sarnaseid lepinguid veel hakatase sõlmima, siis see on täiesti uus maailmakord ruudus. See ei ole lihtsalt uus maailmakord, mis on praegu tulemas, aga see on midagi müstilist. Ma loodan, et Eesti ei pea Ameerika Ühendriikidega kunagi sellist lepingut sõlmima hakkama. Ükskõik, milliestel tingimustel," lausus Soesoo.