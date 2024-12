Geopoliitiline ringmäng lööb internetti üha suuremaid lõhesid

Vabadust kõrgelt hindavas demokraatlikus maailmas hoogustub keelamiste laine. Just äsja üllatas avalikkust kiirus, millega asuti siin-seal koolides keelustama nutitelefone. Tormakat lainet meenutab noortele seatava ühismeedia tabu teemal jutu muutumine hoogsaks tegutsemiseks.

Järgmisena võib oodata suhkrut sisaldavate jookide tõstmist lastele kättesaamatusse kõrgusesse. Ühendkuningriigis otsustas uus valitsus äsja keelata televisiooni päevaprogrammides maisihelveste, muffinite ja hamburgerite reklaamid, sest vanemate tööl oleku ajal ajavad need lastele peale vale toidu isu.

Kõige tähelepanuväärsemaks sündmuseks võib pidada katseid piirata TikToki levikut. Populaarse ühismeediaplatvormi mõju jätkumine maailma elanike mõttemosaiigis muutus eelmisel nädalal oluliselt ebakindlamaks. USA riiklik apellatsioonikohus otsustas jätta jõusse teenuse keelustamise seaduse.

Hoolimata sellest, et viimase aja keeldude lipukirjaks on soov kaitsta laste normaalset vaimset ja sotsiaalset arengut, kehalist tervist ning üldist heaolu, ajendavad poliitikat tegevaid täiskasvanuid enamasti teistsugused, avaliku emotsiooni äratamiseks keerulisemad ja poliitilised agendad. USA-s tõstatus TikToki keelustamise teema Donald Trumpi eelmisel valitsusajal. TikToki emaettevõte ByteDance sattus USA-s poliitilise tähelepanu alla seoses võimalike sidemetega Hiina valitsusega.

Hirme põhjustas rohkem ameeriklaste järele luuramise potentsiaal kui vaimses ja sotsiaalses arengujärgus noorte täiskasvanuks kujunemisel oluliste kompetentside nüristamine. President Joe Biden allkirjastas aprillis seaduseelnõu, milles nõutakse, et ByteDance loovutab teenuse pidamise mõnele ontlikule ettevõtjale hiljemalt algava aasta 19. jaanuariks. Vastasel juhul on selle teenuse juurdepääs USA-s keelatud.

TikTok eitab igasugust seost emamaa valitsusega ega nõustu, et on seotud Hiina propaganda levitamisega. Seda on poliitikutel üpris raske uskuda, arvestades näiteks hiljutiste Rumeenia presidendivalimistega. Just äsja oli Euroopa Parlamendi ees küsimustele vastamas TikToki ülemaailmne tootejuht, kes pidi selgitama, miks võimendasid Rumeenia presidendivalimistel nende platvormi algoritmid ebaõiglaselt venemeelse Georgescu kandidatuuri.

Vaatlejatele ja kohalikele elanikele tuli üllatusena, et üle 20 protsendi häältest saanud kandidaat, pääses esimesena viimasesse valimisvooru. Põhjustades märgatavat kohalikku ja rahvusvahelist ärevust.

Hilisemas analüüsis selgus, et vahetult enne valimisi kujundas sotsiaalmeedia platvormil Euroopa meelse liberaalse kandidaadi vastaseid ja venemeelse radikaalse poliitiku poolseid meelsusi üle 10 miljoni sotsiaalmeediasse loodud libategelase. TikToki juht kinnitas, et need kontod suleti. Loodud mõjutust valijatest sellega aga välja ei roogi. Valimiste välise mõjutuse osa peetakse sedavõrd suureks, et Rumeenia konstitutsioonikohus otsustas valimised tühistada.

Juhtum tõi kaasa Euroopa seadusandjate terava kriitika. Euroopa Komisjon algatas uurimise selgitamaks, kas TikTok rikkus EL-i digitaalteenuste seadust. See näeb muu hulgas ette, et platvormiomanikud välistaks oma teenuste väärkasutamise poliitilistes protsessides. Juhul kui rikkumine leiab kinnitust, näeb seadus ette kuue protsendi suuruse trahvi ettevõtte ülemaailmsest käibest. Võimaliku suurusjärgu arvutamisel on abiks TikToki 2023. aasta 110 miljardit dollari suurune käive.

Öeldu käigus on vist juba ununenud seosed alaealiste kaitsmisega. Arvatavalt pole need enam teemaks, kui USA keelustab TikToki teenuse. Kardetavasti järgneb suurem geopoliitiline jõukatsumine. Maailma populaarseimad veebiteenused, ühismeediaettevõtted ja internetiplatvormid on USA ettevõtted.

Pingeterohkes maailmas seisavad paljud riigid silmitsi teiste sekkumiste ohuga. Selline olustik võimendab instinkte luua poliitilisi piiranguid ja keelde. Selle järgmiseks faasiks on üksteisele löökide andmine. Ameerika päritolu teenustest on raske mööda lüüa. Lõpuks haiget saades öeldakse ilmselt paluvalt, et seda kõike tehti laste huvides.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".