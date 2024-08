Venemaa vähendab teadusrahastust neljandiku võrra

Mahuliselt avaldavad kärped kõige suuremat mõju rakendusteadustele, kuhu suunatakse umbes kaks kolmandikku Venemaa riiklikust teadusrahast. Kui sel aastal rahastati valdkonda umbes 4,5 miljardi euroga, siis järgmisel aastal saaksid rakendusteadused 3,5 miljardit ja 2026. aastal 2,5 miljardit eurot, selgub Vene kõrgema majanduskooli analüüsist. Alusteaduste rahastamine jääb enam-vähem samale tasemele, langedes järgmisel aastal 2,5 miljardilt eurolt 2,3 miljardi euroni ja seejärel veidi kasvades, vahendab ScienceNews.

Kokkuvõtlikult moodustaks teadusesse suunatud raha 2026. aastaks kõigist riiklikest kulutustest praeguse 2,7 protsendi asemel kaks protsenti. Viimati oli selle osakaal nii väike 2004. aastal. Samal ajal on kasvatanud Venemaa selle valla päästetud sõja tõttu Ukrainas kaitsekulutusi, mis moodustavad riigieelarvest eeldatavasti 40 protsenti.

Venemaal tegutsevad teadlased on juba nentinud, et samm vähendab nende läbilöögivõimet. Samas loodavad nad, et vähemalt mõnedel tehnilisematel erialadel võiks riikliku rahastuse vähenemist tasakaalustada erasektori investeeringud, sest ettevõtetel pole võimalik paigutada enam oma raha välismaale. Nõnda võiks soodustada see ka kohalike teadlaste ja erasektori koostööd.

Koos eelarvekärbetega on valitsuse ametnikud vihjanud, et nad kavatsevad tähelepanelikumalt jälgida sedagi, kuidas teadlased riigiraha kasutavad. Näiteks ütles rahandusminister Anton Siluanov, et valitsus soovib näha teaduslaboritelt "tulemusi, mitte uuringukokkuvõtteid". Mõned teadlased pelgavad aga, et taoline järelevalve võib vähendada akadeemilist vabadust ja pärssida uudishimust ajendatud uurimistööd, mis võiks vähendada uute avastuste tegemist.

Eelarvekava muudab keerukamaks ka eelnevalt Venemaa presidendi Vladimir Putini seatud teaduse vallas seatud eesmärkide saavutamist, millest andis ta teada märtsikuus oma ametisse vannutamise järel. Muu hulgas lubas viia ta kuue aastaga Venemaa teaduse- ja arendustöö vallas maailma kümne parima sekka ning suurendada teadusrahastuse osakaalu SKT-st praeguselt 0,4 protsendilt kahele protsendini.