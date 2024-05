Teadlane: elekter läheb odavamaks, võrgutasud kallimaks

Tallinna Tehnikaülikooli mikrovõrkude ja metroloogia uurimisrühma juht Argo Rosin rääkis "Terevisioonis", et seoses rohepöördega kasvab ka elektritarbimine."Kõvemad ennustajad ütlevad, et see võib kasvada isegi kaks korda," lausus ta.

Samal ajal on lähitulevikus juhuslikku elektritootmist järjest rohkem ja see tähendab, et võrku on vaja teha täiendavaid investeeringuid. "Teadlased on suures osas arvamusel, et võrgutasid hakkavad tulevikus kasvama. Me saame küll odavama elektri, aga kallima võrgu," rääkis ta.

Enda tarbimiseks tasub Rosina sõnul kindlasti päikesepaneele edasi paigaldada. Nendel puhul tasub teadlase sõnul vaadata, milline on tarbimismuster: kui tootmine langeb kokku tarbimisega, siis on päikesepaneelide kõige tasuvamad. Rosin soovitab siiski iga konkreetse juhu puhul arvutada, kas see tasub end ära või mitte.

"Seal, kus baastarbimine on suhteliselt kõrge, sinna võib julgelt päikesepargi planeerida. Sellisel juhul tarbitakse elekter praktiliselt kohapeal ära. Kui hakata parke suurendama, siis tuleb vaadata, milline on kõige odavam salvestamisvõimalus. Öeldakse, et päikeseelektrit ei ole mõtet soojusesse salvestada, vaid selleks on päikese kollektorid, mis on umbes 2,5 korda tõhusamad. See on arvutuse koht," selgitas Rosin.

Akusalvestuse probleem on Eestis see, et elektri hind on suvel ka öösel üsna odav. Seega saab suvel nii päeval kui ka öösel odava hinnaga elektrit ja salvestamiseks aku hankimine niivõrd kiiresti ära ei tasu. "Kui aku on juba olemas, siis saab seda kasutada teiste teenuste jaoks, sest elektrivõrk vajab mitmeid erinevaid teenuseid. Tulevikus ilmselt näemegi paindlikkusteenuseid. Needsamad salvestid aitavad meil suuri tuuleparke ja päikeseparke tasakaalustada," ütles ta.

Salvestite puhul tasub vaadata tulevikku ja kas nendega saab ka midagi muud teha, näiteks varustuskindlust parandada juhuks, kui tekivad pingevoolukatkestused. Kas siis saab näiteks salvestist teatud aja elektrit tarbida. "Salvestit ei pea ainult päikeseenergia tasakaalustamiseks kasutama, seda võib ka rahulikult kasutada näiteks talvel öösel odava elektri salvestamiseks ja päeval selle tarbimiseks," ütles ta.