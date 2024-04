Valgus panebki vee aurama

Koolis õpetati, et põhjuseks on vee molekulide soojusliikumine, milles mõned molekulid saavad sisse piisavalt suure hoo, et end teiste seast lahti rebida. Ka teadlased on kuni viimase ajani pidanud soojusnähtusi ainsaks aurustumise ajendajaks.

Alles möödunud aastal selgus tõsiasi, et lisaks vees endas toimuvale soojussagimisele võib vee aurustumisele kaasa aidata ka vee pinnale langev valgus: ka valguse osakesed footonid võivad mõnele vee osakesele molekulile anda üheskoos piisavalt mükse, et ta teiste omasuguste vahelt välja togida.

Nüüd on nähtuse avastanud Ameerika teadlased seda niinimetatud fotomolekulaarset efekti lähemalt uurinud ja tulemused taas Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes avaldanud.

Gang Chen ja ta kolleegid Massachusettsi Tehnikainstituudist tegid piinlikult täpseid katseid, kus lasid veel aurata nii pilkases pimeduses kui ka mitmesugustes valgusoludes.

Valgustoimelise auramise reetis muu hulgas õhutemperatuuri kerge langus veepinna kohal, kui katsekambris tuli põlema pandi; asjaolu, et langus peatselt lakkas, osutabki teadlaste sõnul just valgusele, mitte soojusele kui lisaauramist käivitavale jõule.

Teadlased tuvastasid veel, et valgus aurustab vett kõige tõhusamalt, kui langeb veepinnale 45-kraadise nurga all.

Kõige tugevamat toimet avaldab roheline valgus, mis on üllatav, sest just rohelist valgust laseb vesi kõige paremini läbi.

Samuti sõltub fotomolekulaarse efekti vägevus valguse polarisatsioonist.

Kui mullune avastus põhines vee aurustumisel eriliselt materjalilt hüdrogeelilt, siis nüüdne töö tõendab, et valgus aurustab vett ka täiesti vabalt veepinnalt.

Chen ja kolleegid on kindlad, et nende avastatud ja nüüd lähemalt uuritud loodusnähtusele leitakse rohkesti praktilisi rakendusi, kas või näiteks merevee magestamise tehnikas.

Samuti tundub möödapääsmatu, et kliimateadlased peavad uute teadmiste valgel oma kliimamudelid veelgi õigemaks timmima, et arvesse võtta päikesevalguse toimet vee aurustumisele veekogudelt ja pilvepiiskadelt.

Ei juhtu just sageli, et tänapäeval veel nii põhilisi loodusnähtusi juurde avastatakse, aga mõnikord harva, nagu selgub, juhtub.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.