Looduskaitsespetsialist: ilvest kohtav inimene võiks lihtsalt rõõmu tunda

"[Ilves linnas] on kõige selgem kevade märk, sest ilvestel on jooksuaeg," ütles Talvi saates "Terevisioon". Nii nagu kodukass muutub jooksuajal aktiivsemaks, käivad ka mõned isailvesed sel ajal rohkem ringi ja märgistavad territooriumi. "Emailvesed liiguvad veidikene vähem, nende territoorium on väiksem," lisas peaspetsialist.

Ilveseid on nähtud viimasel ajal liikumas Eestis äärelinnades, näiteks Tartus Raadi linnaosas. "Jah, meie nimetame seda piiride mõistes linnaks, aga tõenäoliselt ilvese mõistes on see tema hiljutine ja võib-olla ka praegune koduterritoorium," arutles Talvi. Linnapiirile jäävatel aladel võib leiduda ilvese saakloomi. Ühtlasi pole inimtegevus seal alati pidevalt kohal loomi häirimas.

Kes äärelinnas jalutades ilvest näeb või looma kräunumist kuuleb, ei pea Talvi sõnul enese kaitseks midagi ette võtma. "[Võiks] rõõmu tunda. Ilves on hästi ettevaatlik ja tema nägemine looduses on üsna suur haruldus," lisas ta. Ilves ei tunne Talvi sõnul inimese vastu mingit huvi või siis uudistab parimal juhul ettevaatlikult eemalt.

Liikvel on noored ja isakarud

Rajakaameratel on liikumas nähtud ka esimesi talveunest ärganud karusid. "Need karud, kes praegu liikuma on hakanud, on ennekõike isad ja noored," täpsustas Talvi. Aasta alguses poeginud emakarudele on ringi liikumine veel liiga suur risk. Niisamuti ei tunne väikesed karupojad veel huvi looduses leiduva toidu vastu. "Ehk ema on poegadega veel talvepesas või väga selle lähedal," märkis peaspetsialist.

Kohe peale talveund soovib looduses liikuv karu tema sõnul talveuni maha raputada ja leida esimene kõhutäis. "Arusaadavalt varakevadel ja talve lõpus toitu ei pruugi väga palju olla. Raipeid ja murdmisloomi on küll, aga marju ja taimetoitu ei ole väga palju. Nii et karu võib toiduotsingute ajal huvi tunda laiema piirkonna vastu," selgitas peaspetsialist.

Kuigi karu talveunepaik võib asuda inimasustusele suhteliselt lähedal, ei pruugi inimene ja karu kohtudagi. "Valdavalt on nad hämariku- ja ööloomad. Meie aktiivsusajad lihtsalt ei lange kokku," põhjendas Talvi. Kuigi inimese ja karu konflikti võivad vahel vallandada kodulähedased mesitarud, on inimene karu silmis peaspetisalisti sõnul pigem oht, kellest eemale hoida.

Tema sõnul ütlevad inimesed mõnikord, et tänavu saabus kevad varakult. Talvi hinnangul saabus kevad aga pigem hiljem või keskmiselt vara. "Kui me vaatame fenoloogilisi märke, sinilillede õitsemise algust või rändlindude saabumist, siis esimesed väga varjased linnud: sookured, künnivaresed, kiivitajad ja lõokesed on olemas. Samas erilisi teisi tulijaid meil veel ei ole," ütles ta.