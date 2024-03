Helendav meduusivalk aitab kuriteopaigalt kiiresti sõrmejälgi võtta

Värvaine põhineb rohelisel fluorestseeruval valgul, mis on algselt pärit meduusilt.

Tony James Bathi Ülikoolist, Chuseng Huang Shanghai Normaalülikoolist ja nende kolleegid on loonud sellest valgust kaks uut versiooni, kollase ja punase.

Kui kanda vedelikku, mis sisaldab üht neist kahest valgust, pinnale, millele on jäetud sõrmejälg, siis seondub fluorestseeruv valk sõrmejäljes sisalduva higi ja rasu külge ning sõrmejälg saab kõigest kümne sekundiga sinise valguse käes nähtavaks.

Uus vahend ei ole ka peaaegu üldse mürgine. Seni kasutatud sõrmejälje tuvastamise reagendid kahjustavad mõnikord sõrmejäljes sisalduvat DNA-d, nii et seda on hiljem raskem uurida. Ka ei ole mõned neist kasutajate tervisele päris ohutud. Kumbagi muret uue värvainega ei ole.

Uue värvainega saab sõrmejäljed kätte ka krobelistelt pindadelt nagu telliskivi. Tuvastatavad on isegi nädala aja vanused sõrmejäljed.

Et uudset ainet on saadaval kahes värvitoonis, siis on see rakendatav erisugust värvi pindadele. Teadlased loodavad värvipaletti edaspidi veelgi täiendada.

Roheline fluorestseeruv valk, teadlaste loodud värvaine lähteaine on 238 aminohappest koosnev molekul, mille koostises leiduv aminohapete kolmik võib kiirata silmale nähtavat, rohelist valgust.

See valk leiti meduusilt nimega Aequorea victoria möödunud sajandi keskpaiku. Molekulaarbioloogid on nüüd õppinud seda valku kasutama selleks, et panna rakke helendama ja vaadata, millises rakus üks või teine geen aktiivne on. Aastal 2008 pälvisid rohelise fluorestseeruva meduusivalgu omaduste uurijad ka Nobeli keemiaauhinna.

James, Huang ja kaasautorid kirjutavad oma tööst ja selle tulemustest Journal of the American Chemical Society.

