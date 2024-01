Millal vallandub puuviljaosakonnas varing?

Ei saa tänapäevane jaekaubandus läbi ilma füüsikata. Ilma füüsikata on puuviljad peagi poepõrandal.

Paljude toidupoodide puu- ja köögiviljaosakonnas on õunad ja apelsinid, tomatid ja kapsapead välja pandud päris järsu nurga alla kallutatud kastidesse, nii et need maitsvad ja mahlased viljad ahvatlevad ostlejat ka võimalikult laia vaatevälja pinda hõlmava visuaaliga.

Oht peitub aga selles, et kui ära ahvatletud ostleja sirutab oma läbematu käe lähima punnpõsise puu- või köögiviljakera järele, võib juhtuda, et võtukohast ülalpool tekib varing ja nii mõnigi ostuootel kerake potsatab vääritult põrandale.

Tšiili füüsikud on nüüd nähtust arvutil üksikasjalikult mudeldanud ja avaldanud tulemused ajakirjas Physical Review E.

Eduardo Rojas Antofagasta Ülikoolist ja ta kolleegid varieerisid mudelis madala püstäärisega ümbritsetud ja kerakujuliste esemetega kaetud kaldpinnal toimuvat, kui kerakujulisi esemeid eemaldada, erisuguste kallakute korral.

Mudel näitas, et kui kallak on piisavalt järsk, siis võib ka ühe kera eemaldamisest vallanduda mastaapne laviin.

Väikeste kallakute korral võib kerasid välja noppida peaaegu piiramatult, ilma et seepeale midagi kastist ise välja veereks. Teatavas vahepealses kaldevahemikus on aga toimuvat raske täpselt ennustada.

Niisuguste kallete juures, mida võime tüüpiliselt kohata kaupluste puu- ja juurviljaosakonnas, näitas mudel, et laviini tekke esile kutsumiseks tuleb altpoolt ära võtta kuni kümme protsenti kerakujulistest esemetest, mida praktiliste juhtumite korral kehastavad õunad, apelsinid, greibid või muud seesugused kaubad.

Üksainus ettevaatamatu ostja ei suuda niisiis varingut korraldada, kui ta just eriti suurel hulgal kasti alumisest osast kaupa korvi ei kühvelda. Ja seda on tore teada meie kõigi hea- ja rahulolu huvides.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.