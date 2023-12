Uuring: pestitsiidide kasutamine kahjustab kimalasi kogu Euroopas

Vaatamata sellele, et põllumajanduses kasutatud pestitsiidid ei põhjusta looduslike kimalaste suremust, pärsivad need perede kasvu. Eriti selgelt ilmneb see intensiivse tootmisega aladel, kus haritava maa osakaal on suur ja looduslikke alasid vähe, kirjutavad Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli teadlased Marika Mänd ja Risto Raimets.

Põllumajandustegevuse käigus puutuvad sealsetes maastikes elavad tolmeldajad tahes-tahtmata kokku erinevate taimekaitsevahenditega. Varasemad välikatsed on kinnitanud, et neonikotinoididena tuntud insektitsiidid on nii meemesilastele kui ka looduslikele tolmeldajatele kahjulikud. Seetõttu on nende kasutamine Euroopa Liidus ka praeguseks keelatud.

Siiski kasutatakse põllumajanduses vastavalt integreeritud taimekaitse põhimõtetele endiselt erinevaid pestitsiide vajaduspõhiselt, et saada saaki ja hoida põllumajandusettevõtted kasumlikena. Tolmeldajatele vahetult ohtlikud pestitsiidid on praeguseks turult suuresti kadunud. Alles on jäänud on taimekaitsevahendid, mille mõjud tolmeldajatele ei pruugi esmapilgul nähtavad olla.

Just seetõttu uurisime koos oma Euroopa kolleegidega käimasoleva europrojekti "PoshBee" raames süvitsi tänapäevaste pestitsiidide esinemist ja nende mõju karukimalastele (Bombus terrestris) põllumajandusmaastikes.

Saadud tulemused 316 kimalaspere kohta 106 põllumajanduslikult alalt kaheksast Euroopa riigist kinnitasid, et praegu eksisteeriv taimekaitsevahendite kasutamist reguleeriv süsteem ei suuda pestitsiidide negatiivset mõju piisavalt ära hoida isegi perelise eluviisiga ehk eusotsiaalsete tolmeldajate liikide puhul. Isegi kui nende suured pered suudavad töökimalaste kadusid teatud määral puhverdada.

Uuringu tulemustest järeldus, et looduslikke tolmeldajaid ja neid mõjutavaid tegureid tuleb edaspidigi uurida nende loomulikus elukeskkonnas, sh põllumajandusmaastikes, just selleks, et teha kindlaks ka raskesti tuvastatavad mõjud. Näiteks saaks niimoodi paremini mõista pestitsiidide mõjud kimalaste pere arengule. Nii ütles ka "PoshBee" projektijuht professor Mark Brown Londoni Kuninglikust Holloway ülikoolist, et kimalased ja teised putukad ei tunne riigipiire, mistõttu on nende kaitseks oluline astuda liidusiseselt sarnaseid samme.

Leiud rõhutavad vajadust jälgida nii pestitsiididega kokkupuutumist kui ka nende erinevaid mõjusid tolmeldajatele ja teistele putukatele. Säärased uuringud aitavad ka hinnata, kas põllumajanduslike pestitsiidide kasutamise regulatsioon kaitseb tolmeldajaid piisavalt.

Euroopa teadlaste ühisartikkel ilmus ajakirjas Nature, Eestist aitasid selle valmimisele kaasa EMÜ professor Marika Mänd ja teadur Risto Raimets.