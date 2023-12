Koer sai inimese juures tumedad, sõbralikud silmad

Nüüd on Jaapani teadlased avastanud veel ühe süsteemse erinevuse: koertel kipuvad enamasti olema tumedamad silmad kui hundil.

Akitsugu Konno Yamanashi prefektuuris Uenoharas asuvast Teikyo Teadusülikoolist ja ta kolleegid uurisid hoolega 22 hundiisendist tehtud fotosid ja sinna kõrvale 81 mitmest erisugusest tõust koerte fotosid, pöörates tähelepanu just silmade, täpsemalt silma vikerkesta värvusele.

Nad kirjutavad ajakirjas Royal Society Open Science, et peaaegu kõigil vaadeldud koertel olid silmad tumedamad kui huntidel, mõnel isegi palju tumedamad.

See tähendab, leiavad nad, et tõenäoliselt on inimesed tuhandete aastate jooksul valinud endale eelistatult just tumedamate silmadega koeri, neid sel moel ses suunas enese teadmata aretades.

Teistest uuringutest on selgunud, et inimesed tajuvad tumedate silmadega loomi ja tumedate silmadega kaasinimesi keskmiselt sõbralikumana kui heledasilmsemaid.

Sellele nähtusele said uut tõendust ka Konno ja kaaslased, kui palusid katseisikutel hinnata pildil näidatud koerte sõbralikkust: enamasti peeti tumesilmsemaid sõbralikumaks.

Teadlased oletavad, et põhjuseks võib olla tõik, et tumedama vikerkestaga koeral ei ole silmaava suurust hästi näha.

On nimelt tähele pandud, et kaaslase, olgu siis kahe- või neljajalgse, silmaava suuruse muutumine võib inimestel esile kutsuda negatiivseid emotsioone. Kui aga koera pupilli muutust pole näha, siis püsib inimesel meeleolu positiivne ja koer tundub sõbralik.

Hundil ehk hallhundil on märkimisväärselt heledad silmad. Võib-olla on see ka üks põhjusi, miks kipub sõna hunt ette ka eesti keeles nii kergesti lipsama epiteet kuri.

