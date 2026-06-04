Matsalus märgati raisakotkast

Valker ütles Lääne Elule, et märkas raisakotkast, kui oli Salmi rannaniidul haudelindude loendust tegemas.

"Tundus kahtlaselt suur ja õnnestus binoklisse saada," ütles Valker. Fotoaparaati tal kaasas ei olnud ja sulelisest tegi ta pilti mobiiliga, et nähtut tõendada.

Raisakotkast on Läänemaal varem nähtud neli-viis korda ja meile satub ta haruldase eksikülalisena. Valker nägi teda viimati 2015. aastal Haeskas, kuhu lind mitmeks nädalaks paigale jäi.

Eestis on raisakotkast nähtud 14-15 korda, mõnikord on lind raipesööjana jäänud rajakaamerasse metsaloomade söödaplatsil. "Iga paari-kolme aasta tagant ta kellelegi ikka ette jääb," märkis Valker.

2024. aastal nägi Läänemaal raisakotkast keskkonnaagentuuri ametnik Jaak Tammekänd, kes tegi Ledissoos linnuseiret.

"Korraga tõusis soosaare servast kuuse ladvast lendu midagi nii suurt, nagu draakon oleks tuule tiibadesse võtnud," meenutas ta.

Tamekännul õnnestus raisakotkas ka pildile saada.