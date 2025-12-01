X!

Linnutee südame tähed trotsivad hiiglasliku musta augu jõudu

Foto: NASA / ESA / CSA / Ralf Crawford (STScI)
Keset meie armsat Linnutee-galaktikat laiub hirmus suur must auk. Selle nimi on Sagittarius A* ja enam-vähem sellesuguseid leidub teistegi galaktikate keskmes.

Rahvusvaheline teadlasrühm eesotsas Florian Peißkeriga Saksamaalt Kölni Ülikoolist on nüüd avastanud, et Sagittarius A* ümber tiirutab hulk taevakehi ja nende süsteeme täiesti stabiilsetel orbiitidel.

Sellise võimsa koletise nagu Sagittarius A* lähedal, mis rebib oma ilmatu tugeva raskusjõuga endasse kõik, mis saab, on niisugune stabiilsus mõnevõrra üllatav.

Varasemate uuringute järgi ongi teistele teadlastele tundunud, et need taevakehad kukuvadki peagi musta auku.

Üks neid uuritud ebatavalisi taevakehi kannab nime G2. Seda peeti varem lihtsakoeliseks gaasi- ja tolmupilveks, mis on Sagittarius A* raskusvälja toimel piklikuks spagetiks veninud ja valmistub juba musta auku neelduma.

Nüüd aga ilmnes Euroopa Lõunaobservatooriumi Tšiilis asuva Väga Suure Teleskoobiga tehtud vaatlustel, et G2 orbiit on stabiilne. Sel puhul on ka eeldada, et selle gaasi- ja tolmupilve sees peidab end ka täht.

Igal juhul tuleb möönda, et Linnutee kese ei pakugi mitte ainult tormilisi vaatemänge ja tulevärki, vaid ka kohatist stabiilsust. Ehk võib ka öelda, et Sagittarius A* on natuke vähem hirmus kui seni arvatud.

Ka kaksiktähesüsteem nimega D9, mille Peißker ja kolleegid mullu avastasid, trotsib ülimassiivse musta augu ümber tiireldes selle ülivõimsaid loodejõude ja püsib stabiilne. Teooria järgi peaksid D9 osistähed loodejõudude toimel üheks suureks täheks kokku sulanduma.

Ka täheparved nimega X3 ja X7 tiirlevad stabiilsel orbiidil ja peavad seetõttu olema vastupidavamad kui seni arvatud.

Peißker ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Astronomy & Astrophysics, et Linnutee keskpiirkond on seni arvatust keerukam paik.

Nad loodavad, et tulevastest vaatlustest, sealhulgas praegu veel rajamisel oleva Euroopa Lõunaobservatooriumi Eriti Suure Teleskoobiga, saame paremini aru, miks Sagittarius A* toime oma ümbruskonna taevakehadele nii üllatavalt leebeks on osutunud.

Pildil on ülimassiivne must auk Sagittarius A* koos ta ümber pöörleva kuuma gaasi kettaga kunstniku kujutuses.

