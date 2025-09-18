Jagamismajandus laienes käimla-sektorisse

Jagamismajandusega hakatakse tasapisi harjuma. Algus oli valus ja tekitas korraliku segaduse ning vastuhaku. Lõpuks hakkas koitma, et meil on jõude seisvaid varasid, mille võiks muuta rahamasinateks. Idee oli sedavõrd ebanormaalne, et seda ei märganud miljonid innovatsioonile suunatud ajurünnakutes osalejad, kuigi rikkus seisis kõigil iga päev silme ees.

Ega paljudele ei koida vist nüüdki, millest jutt võiks käia, kuigi ka neil on selles kaasalöömise potentsiaal olemas. Olemasolevad ärimudelid on tihti nii arusaadavad ja haardelt võimsad, et ei lase mõtetel mujale vaadata. Olgu näiteks inimeste reisimine, millega kaasneb ööbimise vajadus.

Vanim hotell maailmas asub Jaapanis ja on 1300-aastane. Neist aegadest on sama ideed üha uuesti korratud. Ühtlasi on sellega iga kord valideeritud, et see toimib. Mitte ainult praegu, vaid veel vähemalt sada aastat, kuni keegi julges esitada kas endale või väikesele arendajate seltskonnale küsimuse, miks ehitada veel üks hotell, kui tädi Maalil on vaba magamistuba, mis lihtsalt tolmu kogub? Idee teostus oli sedavõrd lihtne, et paljud lõid vihaselt endale vastu laupa, sest polnud ise sama osanud taibata.

AirBnB lõi infovahetusplatvormil lühikese ajaga miljonitest kasutuseta vooditest koosneva majutusteenuse impeeriumi. Valdkonnavälised tegijad tekitasid konkurentsitihedasse sektorisse uue teenuse. See oli odav, pakkus rõõmu ja puhtaid linu miljonitele reisijatele kõikjal maailmas.

Need, kes toibusid kiiremini, tegid midagi sarnast enamiku aja seisvate autodega ja sündis Uber. Hiljaks ollakse jäänud ideega teha toidukulleri rakendus, sest ka seda inimese ilmset vajadust rahuldatakse teineteise võidu ja heal tasemel ilma restoranitooli maksuta. Diil on kasulik ka restoranidele, mille köögid valmistavad toite rohkematele klientidele kui on saalis istekohti.

Põhjus, miks ilmseid ideid ei märgata, on osaliselt tingitud ülekoormatud tähelepanust, kurnatud ja treenimata keskendumisvõimest ning segamatute, omaette mõtlemise võimaluste vähesusest. Selline koht on olemas, kuid sellega kaasneb tervisekaitsealane hoiatus.

Tegemist on värske hoiatusega, sest nähtus on suhteliselt uus ja selle probleemsuse ilmnemine vajas aega. Oht seisneb teatud kehapiirkonda tekkivates veenilaiendites, mille kliiniline nimetus on hemorroidid. Riski põhjustab WC-s nutitelefoni kasutamine, mille tulemusel võib venida protseduur ohtlikult pikaks.

Tagasi positiivse osa juurde. Ehkki toidukullerite abiga osatakse rahuldada inimeste toitumisvajadus, unustatakse, et söögitorustikul on kaks otsa. See annab endast teada suhteliselt lühikese ettehoiatusajaga ja see võib muutuda võõras keskkonnas viibides inimlikuks piinaks. Olukord pole naljakas, kuigi vabu WC-sid vahendava teenuse üle võidakse nalja visata.

Asjaolu, et see kõlab tobedalt, eristabki rikkaks saavat leiutajat naljameestest. Tõsises arutelus tasub vaid loetleda kliendirühmi nagu turistid, kullerid, bussijuhid, väikelaste vanemad, rasedad, eakad. Lisaks neile kõik, kellel on soolestikku kiusav ärritatud soole sündroom ning unustamata tohutut kohvist sõltuvate rööprähklejate armeed.

Omamoodi mitteametlik boksipeatuse-majandus on eksisteerinud kitsamas formaadis, milles nõutakse tualetiõiguse eest pudeli vee ostmist vmt. See on aga pigem lunaraha väljapressimine kui majanduslik ärimudel.

Neartoilets ehk lähivetsude platvorm koondab juba üle 400 000 kiireid ja väärikaid peatusi võimaldavat kohta üle maailma. Võõrustajad teenivad väikest tasu ja platvorm pakub puhastuskomplekte, vastutuskindlustust ja kasvõi 15 minuti järel vahetuvaid lukukoode. Kasutajad hindavad tagasisides puhtust, ligipääsetavust ja ooteaega, sarnaselt muude veebiteenustega.

Jagamismajandus avastab üha uuemaid inimlike vajaduste nurgataguseid. Keegi võtab reisi ajaks lemmikloomi hoida, kuna tal on aeda ja aega. Teine laenab riideid või akutrelli jne. Võimalusi on palju, häbeneda palju vähem. Nädalavahetusel võiks leida endale vaikse koha. Vajadusel arvestada terviseriskiga ning mõtle, mida inimesed vajaksid ja mida sul on.

