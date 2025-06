Tehisaru aitab telekomi kliente äikese eest hoiatada

Telia kvaliteedijuhtimise osakonna protsessijuht Indrek Fridolin sõnas saates "Terevisioon", et siiani on ettevõte küll jälginud, kus äike parajasti paikneb, aga kliendid saavad sageli hoiatuse siis, kui ettevõte näeb, et süsteemid lähevad juba kusagil maha ning inimeste seadmed on läbi kärsanud.

"Nii klientide kui ka meie vaates tundus see liiga reageeriv. Siis tekkiski mõte, et miks mitte kasutada ilmaennustust ja olla äikesest natukene ees. Nüüd me vaatamegi 12 tunni ilmaennustusi ja need andmed laekuvad meile Soome meteroloogia instituudist," lausus Fridolin.

Ta selgitas, et algoritmid võimaldavad prognoosida, millal ja kuhu äike jõuab, millist piirkonda see katab ja millise intensiivsusega. "Piirkonna või ala järgi määratleme ära, millised kliendid seal elavad ja saadame neile teavituse, et selle päeval, sellise kellaaja vahemikus jõuab teieni äike. Anname soovitused, mida selles suhtes teha võiks, et kahjud oleks leevendatud."

Teavitus läheb Fridolini sõnul välja sellisel juhul, kui mudel näitab, et äike esineb mingis konkreetses piirkonnas üle 40-protsendilise tõenäosusega.

Kõige ohtlikum on äikese puhul eeskätt kaablites liikuv ülepinge, mis kärsatab suure tõenäosusega näiteks läbi internetiteenust pakkuva ruuteri, toonitas Fridolin. Samas võib ülepinge jõuda ka teleri või muude nutiseadmeteni.

Fridolin tõdes sedagi, et äikese esinemise periood on muutunud varasemast pikemaks. "Kui varem oli tavapärane esinemissagedus maikuust augustini, siis nüüd oleme täheldanud, et see periood on märtsist oktoobrini. Sellel aastal algas aprillis. Samuti on aastatega kasvanud äikese intensiivsus ehk siis löökide hulk vastu maad," täheldas protsessijuht.

"Kui siin 2020. aastal oli löökide hulk vastu maad mingisugune 40 000, siis eelmine aasta oli näiteks juba 75 000 ja tundub, et vaibumise märke pole. Samas on meil kodudes üha rohkem internetiühendusega elektroonikaseadmeid, mis on äikese poolt ohustatud. Ehk siis üha rohkem asju on vaja jälgida selles, et äikese tekitatud kahjusid ära hoida," lisas ta.

Kõige kindlam variant on Fridolini sõnul äikese ajaks seadmed vooluvõrgust lahti lülitada. Samuti tuleks ühendada vooluvõrgust lahti internetikaabel ja kui on näiteks mõni antenn, siis see samuti seamete küljest eraldada. "Vanemates eramajades tuleks kindlasti vooluvõrk kriitilise pilguga üle vaadata ehk siis kui korralikult on võrk maandatud ja kas saab seadmetele paigaldada ülepinge kaitse," võttis protsessijuht kokku.