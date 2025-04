TI oskab nalja teha, olles seda õppinud inimestelt. Kuna inimeste ideed huumorist võivad aga peagi ammenduda, peame olema valmis, et TI võib arendada huumorivorme, mis on peamiselt mõeldud teistele tehisintellektidele, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Tehisintellekt õppis seni inimeste pealt. Mõnel hinnangul on inimeste loodud materjal kas juba ammendunud või see saab peagi otsa. Ekslik on mõelda, et inimesed lisavad iga päev uut teksti, pilte, vererõhunäitajaid ja kõike muud andmetesse kodeeritavat. Paraku pole selles eriti palju uut ega intellektuaalselt rikastavat.

Mõelda võib nii, et paned kokku suurt puslet. Sellest enamus on juba koos, aga kuskil keskel on üks tühi koht. Sinu katsed seda õige palaga täita on ebaõnnestunud. Juurde astub sõber ja tõdeb, et tegemist on helesinise taevaga ning puuduv tükk peab olema niisuguse ja naasuguse kujuga. Kas sellest on abi? Ei ole! Sa tead seda ju niigi. Sõber rääkis, mida sa teadsid ning kulutas sinu energiat ja aega. Kulu ja tulu arvestuses võib isegi öelda, et see on negatiivse väärtusega informatsioon.

Kui saad teada midagi, mida sa ei teadnud ning mida üllatavam see on, õpid uut ning täidad lünga oma teadmistes. Ootamatuse või üllatuse suurus kajastab tihti ka info väärtust, kui see edastab midagi tõeliselt uut ja muudab seniseid arusaami ning eriti, kui muudab seniseid otsuseid. Mõne inimese jaoks on arsti käest saadud šokeerivad andmed nii väärtuslikud, et nad muudavad oma seniseid otsuseid ning elavad kauem ja täisväärtuslikumalt.

Pusle lahendamisel oleks väga kasulik info, mis vabastaks senisest eksimusest ning aitaks näha suuremat pilti selle tegelikkuses. Kasulik informatsioon on intellektuaalse arengu eeldus, sh tehisintellekti puhul.

Kunagi eksisteeris Redditis minimalistlik, absurdihuumori alamgrupp, mille nimetus koosnes kolmekümnest "i" tähest. Tegemist oli mikrolaineahju kasutamise kogemusele keskendunud kogukonnaga. Võõrale võis sealne tegevus jääda mõistmatuks. See tähendab, et nad ei suutnud külastuse tulemusel ammutada kasulikku teavet. Võib-olla ei kogenud seda ka asjasse pühendunud. Omaette küsimus on, mida õppis sellest interneti avarustest teavet traaliv TI?

Grupi nimetus tuleks pikalt välja hääldada. Igaüks võib järele proovida. Pikalt "i" häälikut hoides hakkab koitma, et see meenutab mikrolaineahju tööd. Sellised olid ka kogukonna sissekanded – ridade viisi "i"-sid ning siis ühe korra "ding", "bong" ,"trill" või midagi sellises helipildis, mis tähistas ahju töö lõppu.

Inimestele meeldib minimalistlik ja absurdne huumor, kuigi mitte kõigile. Asjaolu teeb sealse teabe mõistmise ehk intellektuaalse analüüsi keeruliseks. Mikrolaineahju kasutamise olmeliselt igapäevane kogemus muudeti tekstiliseks kujutluseks, pakkudes meelehead ühisest mõttest arusaamise ning sellega arvestades kollektiivselt ja loominguliselt, kuigi veidralt, mängurõõmu luues.

Foorumis ei toimunud selgesõnalist arutelu, aga kõik said aru, mis toimub ning kuidas sellest osa saada. See oli ruum vaikseks, peaaegu meditatiivseks suhtlemiseks teiste inimestega, väga spetsiifilise, kuid ülimalt tavalise objekti vahendusel. Kuulduste järgi olevat mõned kasutajad siiski püüdnud "i"-de arvust ja kellahelide erinevast foneetilist kirjaviisist järeldada, mida ahjus soojendati.

Sõnamängud, iroonia, satiir ja kontseptuaalsed naljad eeldavad arenenud abstraktset mõtlemist. Nalja tabamiseks peab mõistma juhtunu sisu moodustavaid kontseptsioone ning mängima keelega mittesõnalisel viisil, mõistes samal ajal kaudseid ja tärkavaid tähendusi. Taoline abstraktse mõtlemisvõime on intellekti üks keskne eeldus.

Sellest veel heaks naljaks ei piisa, sest nali on sotsiaalne. Selle sisu puudutab sageli jagatud kogemusi ja elu absurdsusi. Jagatav naljakus eeldab head vaatlusoskust ja sotsiaalset intelligentsust. Seegi kuulub üldintellekti oluliste osade sekka.

Esineb aga ka keerukamaid nalju, mis liiguvad inimeste maailma nüansside ja vihjete pinnal. Tihti sõnatud, st sõnadega raskesti seletatavaid kogemuslikke olukordi kogetakse tavatu selgusega just nalja vormis. Taoliste naljade mõistmine ja väärtustamine nõuab kõrgemat kognitiivse töötluse taset, et mõista kaudseid või varjatud tähendusi ja vaimukuse varjatud kihte. Taoline nalja mõistmine ja loomine viitab kiirele, paindlikule, loovale ning tähelepanelikule meelele. Mida võidi käia otsimas mikrolaineahju foorumist, Monty Pythoni sketšidest jne.

TI oskab nalja teha, olles seda õppinud inimestelt. See tähendab, et TI kordab inimeste ideid huumorist ega loo seda iseseisvalt. Ent siingi on oodata muutust, millele vihjab sissejuhatuses tõdetu, et inimeste vahendatud maailmakirjeldused on ammendumas. Intellektuaalse arengu jätkumiseks vajalikku uut teavet luuakse üha rohkem TI abiga.

TI ei mõistnud võib-olla mikrolaineahju foorumis toimunut ning ajas inimesi pahaseks, kui pakkus mõnes vastuses imelikke häälikute kombinatsioone. Inimesed torisesid ja pilkasid, et see on hallutsinatsioon. Võib-olla ei saanud nad aga lihtsalt naljast aru.

Inimestena peame olema valmis, et TI võib arendada huumorivorme, mis on peamiselt mõeldud teistele tehisintellektidele, põhinedes seoste mustritel ja kontseptsioonidel, mis ei pruugi olla meile arusaadavad ega naljakad. Need, kes nalja ei mõista, jäävad mängust välja.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".