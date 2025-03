Doktoritöö: inspiratsiooniporno loob puudega inimeste elust eksitava pildi

Alina Poklad on terve elu olnud ratastoolis: ta ei ole kunagi seisnud ega kõndinud. Esimesed neli aastat õppis ta tavakoolis, edasi koduõppel. Kuna Poklad käis vene koolis, luges ta ka rohkem vene kirjandust. Ühel hetkel märkas ta, et erivajadustega inimesi ei kajastatud kirjanduses pea üldse, samamoodi televisioonis ja filmides. "Neid justkui ei eksisteeri vene kultuuriruumis. Muidugi see natuke torkas mind," ütles ta.

Umbes 14-aastaselt hakkas ta omale üles märkima, kui kohtas mõnes teoses puudega inimest. Mingil hetkel märkas Poklad, et erivajadustega inimesi saadavad kirjanduses tugevad stereotüübid, seda ka maailma kirjanduses laiemalt. Küll oli puudega inimene kas pahalane või eksisteerisid nad selleks, et näidata peategelast paremas valguses.

Tihti nägi ka lugusid, kus erivajadusega inimene hirmsal kombel pingutas ja terveks sai. "Ma märkasin, et nad on minuga võrreldes täiesti teistsugused. Nad on alati imelikud või kurjad. Hakkasin mõtlema, miks see niimoodi on," meenutas Poklad, kuidas ta pikki aastaid hiljem oma doktoritöö teemani jõudi.

Hiljuti kaitses Poklad Tallinna Ülikoolis doktoritööd, kus vaatas 20 aasta pikkust perioodi vene kultuuris (aastatel 2000–2020). Kui Nõukogude ajal oli ametlik ideoloogia, et puuetega inimesi pole olemas, siis nüüd midagi taolist vene ühiskonnas enam ei ole. Pokladi sõnul näidatakse, et nad on olemas, küll aga väga kitsas narratiivis. "Kuna praegu käib sõda, kajastatakse puudega inimesi veel rohkem. See on aga juba teine stereotüüp: sõjas käinud sõdur," rääkis ta.

Kuigi erivajadustega inimesi näidatakse omajagu, annab kajastatus eelkõige aimu, kuidas näevad puudega inimest terved inimesed. Sellega käib Pokladi sõnul aga kaasas palju stigmatiseerimist. Ta tõi näitena erinevad hommikuprogrammid.

"Kajastatakse näiteks naist ratastoolis, kes kasvatab kaht last, või siis ratastoolis mees, kes käib tööl. Kui keegi teeb loo nii-öelda tavalisest inimesest, kas siis räägitakse ka, et oi, kui tubli, sa käid tööl? Ilmselt mitte, sest see on tavaline, et käiakse tööl ja kasvatatakse lapsi. See ei ole ju midagi erilist. Puuetega inimeste puhul on see aga nagu mingisugune vägitegu, et vaadake, kui tublid. Miks nad aga tunduvad tublid? Sest meie ühiskonnas on tehtud kõik selleks, et tavalised tegevused oleksid neile rasked," lausus ta.

Poklad laenas siinkohal akadeemilisest maailmast mõiste inspiratsiooniporno. Siin kontekstis tähendab see, et puudega inimese tavategevust tõlgendatakse imetlusväärsena. Nad on justkui kangelased, kui käivad tööl või kasvatavad lapsi. "See on vale. Ei pea tundma end hästi sellepärast, et keegi elab tavalist elu," ütles ta.

Kui vaadata vene filme, kus näidati ka puudega inimesi, oli Pokladi sõnul levinud narratiiv see, et terve inimene sai trauma. Seejärel oli inimene väga tubli, tegi harjutusi, käis arsti juures ja sai terveks. Samas võtmes sai ta proteesi ja nüüd on ta enam-vähem terve. "Loomulikult on see traagiline, kui terve inimesega juhtub õnnetus ja temast saab erivajadusega inimene. Paljud sellised filmid näitavad aga, et kui ta on puudega inimese staatuses, ei tule ta elus midagi välja ja kõik on halb. Terveks saades läheb seevastu elu ilusaks," rääkis ta.

Poklad tõi näite ühest vene filmist, kus tegelasel oli laste tserebraalparalüüs. Kui näidati tema lapsepõlve, oli see justkui üks hädaorg: vanemad karjusid, koolis kiusati ja tema elus ei olnud mitte midagi head. Ühtäkki sai ta aga terveks, kuigi sellest haigusest ei ole võimalik nõndamoodi paraneda."See narratiiv, kuidas puudega inimese elus ei ole midagi head ega ilusat, on väga ohtlik, sest selle inimese elu ei väärtustata," lausus ta.

Samuti jääb raamatutest ja filmidest mulje, et terved inimesed arvavad, nagu kõike saaks ravida. Piltlikult, kui inimene on veel puudega, pole ta lihtsalt piisavalt pingutanud.

Poklad vaatas ka erinevaid telesaateid. Huvitava tähelepanekuna märkas ta, kuidas erivajadustega inimesed ise samuti oma puuet esile tõstatavad. Poklad ise eeldas meelelahutusteemade puhul pigem seda, et puuet kui sellist ei kajastata niivõrd palju. "Inimesed ju näevad, et sa oled puudega, aga kui see ei ole saate põhiteema, siis miks peab sellest nii palju rääkima. Ei pea rääkima ainult tervisest või ravist," rääkis doktoritöö autor.

Ühe näitena vaatas Poklad vene telesarja, kus inimesed otsisid armastust. Üks osaleja oli olnud akrobaat, aga nüüd ratastoolis. Poklad kirjeldas, kuidas noormehel oli elus kõik kenasti. "Ma eeldasin, et seal ei tõstatu tema erivajadus nii tugevalt, aga esimese küsimusena uurisid saatejuhid, kas osalejal on lootust terveks saada," kirjeldas ta nähtut. Pool saadet arutati selle üle, kas noormees saab terveks või mitte.

Armastus laiemalt on üks teemadest, mis on puudega inimeste puhul tabu. "Nad võivad küll armuda, aga kui filmides või raamatutes see teema esile kerkib, siis pigem puudega inimene armub teise erivajadustega inimesse. See on ka ühiskonnas veel väga tugevalt sees, et puudega ja terve inimene ei saa koos olla," ütles ta.

Pokladi sõnul viitab see kõik sellele, et erivajadustega inimesi ei nähta ühiskonnas võrdsetena. Vene kultuuris lepitakse tema sõnul, et puudega inimesed on ühiskonna osa ja neile luuakse näiteks kaldteid, et nad saaksid haridust omandada.

Küll aga tulevad teatavad erinevused sisse vastavalt žanrile. Näiteks komöödia puhul kajastati kogu teemat teistmoodi. "Komöödia puhul oli väga selgelt võetud suund, et paljud probleemid ei ole probleemid erivajadustega inimestele, vaid ühiskonnale," ütles ta.

Poklad ise on mitmel korral Peterburis viibinud. Seda Tallinnaga võrreldes on Eesti pealinnas olukord ligipääsetavuse suhtes tema sõnul tunduvalt parem. "Venemaal küll proovitakse midagi teha, aga seal ei usuta, et puudega inimesel on näiteks raha, et restorani minna. Seega nad ei pea ka vajalikuks ligipääsetavuse peale mõelda," ütles ta.

Eraldi vaatas Poklad sõnavara, mida kultuuriteostes kasutati. See osutus Pokladi üllatuseks üsna pehmeks. Vahel tunti isegi kimbatust, kuidas inimesi nimetada. Kui ta ise oli laps, kasutati eesti keeles sõna invaliid, aga juba keskkooli jõudes, hakati invaliidiks kutsumist vältima. Seda teevad endiselt vahel pigem vanema põlvkonna inimesed, kuigi Poklad ise seda sõna solvavaks ei pea. "Invaliid tähendab ju, et inimene ei saa kõndida või on tal mõni muu puue. See ei määra aga seda, et inimene elab ilmtingimata vaesuses ega saa elu nautida," lausus ta.

Alina Poklad kaitses Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis doktoritööd "Образ инвалида в русской культуре как реализаци социального статуса "другого""("Puudega inimese kujutamine vene kultuuris kui "teisena"").