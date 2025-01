Varjus kasvavate taimede käsutuses on arvatust rohkem valgust

Värske teadusuuringu andmetel saavad suurte taimede varjus kasvavad väiksemad taimed tegelikult rohkem valgust kätte kui seni arvatud.

Hollandi teadlaste sõnul suudavad taimed tõhusalt kasutada ka valgust, mida seni on peetud neile kättesaamatuks.

Varjus kasvavate taimedeni jõuab valgus, mis on nende kohale ulatuvate taimede lehtedest läbi tulnud.

Osa päikesevalgust neis kõrgemates lehtedes neeldub ja saab kasutatud fotosünteesis, kuid teine osa jõuab lehest uuesti välja. Lehti läbinud valgus on peamiselt roheline ja pikemapoolse lainepikkusega punane.

Seni on arvatud, et pikalainepunast valgust taimed fotosünteesiks eriti ei kasuta, kuid uues uuringus selgub, et varjus kasvavad taimed suudavad seda siiski päris hästi teha.

Hugo de Boer Utrechti Ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Plant Cell & Environment, et pikalainepunases valguses võib fotosüntees väga edukalt kulgeda, kui lehele langeb natuke muud värvi valgust ka.

De Boer ja ta kaaslased mõõtsid pikalainepunase valguse toimet varjutaimede fotosünteesile uudsel meetodil, kasutades tänapäevaseid leedlampe.

Varem ei ole pikalainepunase mõju väga uuritudki, sest on eeldatud, et see mõju on väike.

Teadlased väidavad, et nende avastusel võib olla tähtsaid rakendusi taimekasvatuses. Kui pakkuda kultuurtaimedele punast valgust, võib neid hästi kasvatada saada ka varjulisemates oludes või pilvisema ilmaga.

Teadlased loodavad, et kui selgitada eri värvi valguse mõju taimedele veelgi täpsemalt välja, siis saab leida võimalusi, kuidas korraldada taimekasvatust tõhusamalt ja energiasäästlikumalt.

