Maias hunt tolmeldab lilli

Kuid kes tuleks selle peale, et tolmeldajana võib tegutsada ka hunt! Ent just nii see paistab olevat. Üks Aafrika hundiliik on teadlastele lilleõite tolmeldamisega vahele jäänud.

Vähemalt on teada, et ta armastab koonupidi õites käia ja neist nektarit limpsida, kuid arvata on, et ta seejuures ka õietolmu õielt õiele edasi kannab.

Sandra Lai Inglismaalt Oxfordi Ülikoolist ja rühm teisi Briti, Itaalia, Prantsuse ja Etioopia teadlasi teatavad, et on näinud, aga ka videosse võtnud, kuidas Etioopia hundid (Canis simensis) käivad ringi ja lakuvad tõrvikliilia nimeliste kohalike lillede (Kniphofia foliosa) õisi.

Nende õite nektari magusust oskavad peale huntide hinnata ka Etioopia inimesed, kes sellega tihtipeale kohvi magustavad või seda saiale määrivad.

Etioopia hunt ehk mägikoer on maailma haruldasim koerlane ja Aafrika ohustatuim kisjkaline. Seda kriitiliselt ohustatud liiki on alles veel umbes 500 isendit.

Tõrvikliiliad on Aafrika õistaimed, kelle püstjad kollased või punased õisikud meenutavad põlevat tõrvikut.

Teateid Etioopia huntide nektariga maiustamisest on saadud varemgi, kuid Lai ja ta kolleegid käisid nüüd asja eraldi uurimas.

Möödunud aasta mais ja juunis jälgisid nad kolme hundikarja tegemisi ning tabasid õisi noolimas kuut looma. Hundid käisid mitme taime juures järjest, nii et ülimalt tõenäoliselt kandsid nad ka õietolmu ühelt taimelt teisele.

Ei ole teada, kui tähtis toit õienektar lihasööjale hundile on; võimalik, et ka lihtsalt juhuslik maiuspala. Teadlased panid aga ka tähele, et täiskasvanud hundid paistsid õpetavat nektarilimpsimist ka oma järglastele.

Lai ja kaasautorid kirjutavad nähtust lähemalt ajakirjas Ecology.

