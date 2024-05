TÜ teadlased loovad väikest ja nutikat põlluseiredrooni

Põlluvilja headust seiratakse praegugi droonidega. Õhust ja maismaalt põldu uudistavad kobakad tavadroonid võivad aga taimi vigastada ning on kallid kasutada. Sestap töötavad Tartu Ülikooli teadlased välja väikest ja kerget nanodrooni.

"[Meie drooni] on sensoritega arvutuskomponent. On valgussensorid ja liikumissensor. Need on üsna olulised, sest valgussensor mõõdab puu- või köögiviljade ümber peegeldumist. Liikumissensor kindlustab, et droon püsib vilju mõõtma hakates paigal," ütleb arvutiteaduse instituudi nooremteadur Mayowa Olapade.

Näiteks tunneb nanodrooni sensor ära, kas banaan on hea või juba mädanenud. Samuti saab droonijuht teada, mitu päeva tagasi saak korjati. Lisaks küpsusele saab sensorit õpetada seirama näiteks taimehaigusi ja kaitsevahendeid.

"Droonid on väikesed ja hõlpsalt kaasaskantavad. Neid on lihtne põllule ja sealt ära viia. Neid pole vaja põllule jätta. Seetõttu on nendega lihtne seirata ka näiteks linnaruumis rohealasid," osutab arvutiteaduse instituudi kaasprofessor Huber Fores.

Praegu on arvutuskomponendiga varustatud droonist valmis alles prototüüp. Esialgu tunneb see kuut tüüpi puu- ja seitset tüüpi köögivilju. Töö jätkub ja ennekõike nuputavad teadlased, kuidas talunik saaks drooniga suhelda võimalikult lihtsalt.

Olapade sõnul võib droonil lõpuks olla kas vestlusrakendus, valgusühendus või ka häälkäsklused. "Võidki lihtsalt öelda, et "mine selle banaani juurde". Droon lähebki kiiresti ja teeb oma töö ära," kirjeldab ta.

Kuna üks nanodroon on peopesasuurune ja odav, võib talunik tulevikus põllu kohal lennutada sajapealist kratiparve.