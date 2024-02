Haiguse küüsis ajuni aitab tungida kodumaine nutikuller

Tartu Ülikooli vähibioloogia nooremteadur Kristina Põšnograjeva nentis, et tavapäraste ravimitega jõuab tarvilikku kohta vaid väike osa toimeainest. Ülejäänu väljutatakse organismist või tekitab see mujal soovimatuid kõrvaltoimeid. "Eriti vähe ravimit jõuab ajju. Seda me siin laboris püüamegi parandada, muuta ravimite transport ajju efektiivsemaks," sõnas nooremteadur saates "Tähelepanu! Tegemist on teadusega".

Näiteks saab selleks kasutada tillukesi valgujuppe – peptiide. "Nii nagu kuller toob meile toidu kätte, niimoodi on meie töö sisuks see, et proovime õpetada ravimitele seda, kuidas jõuda haiguskoldesse ja mitte sinna, kuhu pole vaja," selgitas Tambet Teesalu, Tartu Ülikooli nanomeditsiini professor.

Teesalu võrdles veresooni postiindeksite süsteemiga. Sõltuvalt sellest, millise koega tegu on või milline haigus seda vaevab, koonduvad sinna erinevad valgujupid. "Nii nagu postiindeksi põhjal jõuab meie pakk sinna piirkonda, kuhu vaja, nii jõuab ka meie molekulaarse postiindeksi poole suunatud ravim õigesse kohta," sõnas professor. Selleks tuleb haakida ravimimolekul vaid sobiliku peptiidi külge.

Omaette kunst on leida miljonite võimalike kombinatsioonide seast üles sobilikud valgujupid. "Alustame miljonitest juhuslikest peptiididest, mille saame süstida kõik koos hiirde. Seejärel saame tuvastada, millised peptiidid jõuavad läbi vere-ajubarjääri ajju," tutvustas Põšnograjeva töömetoodikat.

Kitsamalt on Teesalu töörühm võtnud sihikule aju. Tundlik organ on muu maailma mõjutuste eest kaitstud eriti kiivalt. Nõnda tuleb leida üles sellised peptiidid, mis suudavad läbistada aju-verebarjääri.

"See laseb verest ajju imenduda ainult hästi kindlatel toitainetel või väikestel molekulidel. Näiteks hoiab see ära selle, et sinna jõuavad veres ringlevad haigustekitajad või mürkained. Kui me manustame aga ravimeid, siis enamik ravimitest selle tõttu läbi vere-ajubarjääri ei liigu ja ajju ei jõua," nentis Põšnograjeva. See on ka üks põhjustest, miks on eriti raske leida ravimeid ajukasvajate ravimiseks

Teesalu rõhutas, et sellistel puhkudel oleks abi juba veidi paremini sihtkohta jõudvast ravimist. "Kui suudaksime selle ühe protsendi asemel vähki viia viis protsenti manustatud doosist sellise nutisuunamise abil, võiks olla tulemuseks oluliselt parem efektiivsus ja väiksemad kõrvalnähud," sõnas professor.

Seejuures rõhus ta vajalikkusele anda alusteaduse vallas tehtud avastused praktilisteks rakendusteks. Minu eesmärk on see, et ka laborist, mille oleme siin Eestis käima pannud, tekiksid ravimid, mis ei raviks ainult hiiri ja annaks avastamisrõõmu, vaid jõuaks ka kliinilisse testimisse ja kiidetakse ühel hetkel heaks ning hakkavad patsienti aitama," sõnas Tambet Teesalu.