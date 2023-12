Lugeja küsib: miks lumi ainult mõnikord õhtud valgeks teeb?

Saabunud pakase ja lumesajuga muutuvad talveõhtud valgemaks ja sumedamaks. Samas on Novaatori lugejad täheldanud, et valged on vaid need õhtud, kui maad katab värske lumevaip. Miks lume sumestav efekt paar päeva pärast sadu kaob, rääkis Novaatorile Tartu Ülikooli plasmatehnoloogia kaasprofessor Indrek Jõgi.