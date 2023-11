Musk muudab Twitter/X-i puhtaks kullaks

Kreeka müüdis palub edukas ja rikas kuningas Midas jumal Dionysoselt teenet, et edaspidi muutuks, kõik mida ta puudutab, kullaks. Lihtsa arvutuse järgi pidanuks nii saama veelgi rikkamaks. Soov täitus ja loo võiks lõpetada tõdemusega, et mõnel on lihtsalt varasemast rohkem kulda, millega tal pole elu jooksul midagi teha. Pealegi on ta ammu surnud.

Midase lugu elab siiski edasi, kandes põlvest-põlve tänaseni õpetust pimedast liialeminekust. Kuninga kullaafäär lõppes õnnetult. Tema toit ja jook ning isegi tütar muutusid puudutuse peale elutuks kullaks. Jutustusega püütakse hoiatada täitmatuse, enesekindluse ja ettenägematuse halva kombinatsiooni eest.

Võib-olla kasutavad kauge tuleviku annaalid kulla asemel mõnd tehnilisemat väärtussüsteemi. Midas on aga teadmata ajal tehtud kopeerimisvea tõttu muutunud kuningas Muskiks. Meheks, kelle puudutus muutis nii mõnegi idee tehniliseks kullaks. Nii see toimis, kuni ta puudutas juba niigi säravat asja ja see muutus hoobilt tuhmiks varasema asja varjuks nimega X.

Google'i otsing surevast Twitterist kuvab mitmeid antud eeldusega nõustuvaid au- ja usaldusväärsetes allikates avaldatud artikleid. Ooper pole siiski veel lõppenud. Nimelt, nagu ingliskeelses kultuuriruumis teatakse, peab enne dramaatilist lõpustseeni kostuma võimas, klimaatiline aaria. Seda esitab tugeva kehaehitusega naissopran. Seega on veel vara otsustada. Järsku on Elon Muskil geniaalne plaan, mida tavalisemad lihtsalt ei mõista?

Viimase kasuks kõneleb Muski jagatud postitus, millele ta lisas koos rõõmupisarate emotikonidega kommentaari: "Arvan, et me pole veel surnud". Selle põhjus oli värske info Google'i kaudu tehtud otsingute andmemahus, kus X-platvorm möödus seni esikohti hõivanud Instagramist ja Facebookist. 24 tunni jooksul uudistati Muski sõnumit 39 miljon vaatamiskorda, kus 336 000 vaatajat lisasid tunnustava lipukese.

Mainitud suure andmeliikluse sisu võib olla kantud nii heast kui ka halvast huvist. Kahjuks on viimane suurema mõjuga tähelepanumagnet. Võtkem näiteks aastate eest mõnekümne külastajaga lauljannast juutuuberi juhtum, milles tugeva kehaehitusega peaaegu sopran ronis lauale laulma ja kukkus ning jäi põrandale oigama. Video levis lühikeses ajas nakkuse-laadselt miljonite vaatajateni. Laul ei huvitanud kedagi, vaid valus kukkumine vääris vaatamist.

Midagi sama võis olla ka X-platvormi populaarsuse põhjus. Enne andmeliikluse rõõmupostituse jagamist vahendas Elon Musk oma järgijatele kalgi sisuga juudivastast säutsu. Selle peale tõusis suur pahemeele-, aga ka pooldavate sõnumite torm.

Selleks ajaks oli selginenud, et uue omaniku näilise sõnavabaduse strateegia tulemusena muutub endine Twitter vaid valikuliselt sõna- ja isikuvabadust tolereerivate äärmuste suhtlusplatvormiks. Selle tulemusena oli erinevatel hinnangutel brändi päästmiseks end sellest keskkonnast eemaldunud nii palju kaubamärke, et reklaamirahade käive vähenes umbes 60 protsenti. Viimasest tulenesidki varem mainitud Twitteri surma ennustavad arvamusartiklid. Omal moel on neil juba õigus, sest Twitterit asendab nüüd X.

Saab näha, kuidas Musk järgmiseks reageerib. Mainitud rõõmusõnumiga samale ajale sattusid kolm kehvemat uudist. Ühendkuningriigis sideteenuste järele valvava Ofcomi raportist ilmneb, et X-i täiskasvanud kasutajate arv langes viimase aasta jooksul 2,9 miljoni briti võrra, olles ka siin suurem, kui juba mainitud Facebooki ja Messengeri tabanud langus.

Teise muresõnumiga kohtub Musk töökohal, kus X-i sisemise analüüsi andmetel on firmast järgmiseks lahkumas kuni 75 miljonit dollarit reklaamiraha, kui seoses juudivastaste sõnumite skandaaliga lahkuvad üle 100 tuntud kaubamärgi. Lahkujate seas on Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Google, Microsoft, Netflix ja Uber. Lisaks olevat sama plaanimas veel kümned ettevõtted.

Halbade uudiste maastikul vahest kõige rohkem X-i andmeliiklust edendavalt halva sõnumi edastas Pariisi linnapea Anne Hidalgo, kes X-i keskkonda saadetud teates iseloomustas platvormi üleilmse kanalisatsioonina.

"Olgu see siis manipuleerimine, desinformatsioon, vihkamise õhutamine, ahistamine, antisemitism ja varjamatu rassism või tigedad rünnakud teadlaste, klimatoloogide, naiste, keskkonnakaitsjate, liberaalide ja kõigi hea tahtega inimeste vastu, kes soovivad osaleda rahumeelses poliitilises arutelus järjest keerulisemaks muutuvas maailmas, on kuritarvituste hulk (X-platvormil) lõputu", kirjutas linnapea ja teatas, et tema ei taha Pariisi selles keskkonnas enam hoida.

Erinevates kultuurides võrdsustatakse kanalisatsioonis voolavat kullaga. Selles mõttes on kuningas Musk muutmas Twitteri puhtaks kullaks.