Ühe minuti loeng: Miks on oluline ligipääsetav kultuur?

Õigus kultuurile on inimõigus ja Eestis etendubki suviti kümneid lavastusi. Kuigi kultuurikorraldajad on nende ligipääsetavust juba parandanud, on kultuuri kõigile kättesaadavaks tegemisel veel pikk tee minna, osutab Tallinna ülikooli nooremteadur Keiu Virro.

Sel suvel antakse 125 suvise lavastusega 850 etendust*. Suur osa neist ei ole erivajaduse või puudega publikule ligipääsetavad. Sama kehtib ülejäänud laia valiku kultuurisündmuste kohta.

Eesti kultuurikorraldajaid tasub sellest hoolimata tunnustada. Viimastel aastatel on tehtud olulisi samme kultuuri ligipääsetavamaks muutmiseks, ent minna on veel pikk tee. Miks see meile kõigile oluline võiks olla?

Esiteks, õigus kultuurile on inimõigus. Ka Eesti kultuuri arengukava ütleb, et "Ligipääs kultuurile peab olema tagatud sõltumata erivajadustest, elukohast, vanusest, rahvusest, keeleoskusest, huvidest, võimekusest ja muudest tingimustest."

Teiseks, ehkki kultuurisündmuste peamine eesmärk ei ole olla kasulik, teame uuringutest, et kultuuris osalemine toetab muuhulgas heaolu, õppimist, kuuluvustunnet. Kolmandaks, ligipääsetavus puudutab erinevatel eluetappidel väga paljusid inimesi.

Ligipääsetavusest võidavad paljud: teiste seas lapsevankriga vanemad, eakad inimesed, ajutise tervisekahjustusega inimesed, muu emakeelega inimesed. Õigupoolest võidab ligipääsetavusest terve publik. Oluline pole ju ainult, et erinevatel inimestel on võimalus kultuuris osaleda, vaid ka see, et erinevad inimesed on üksteised jaoks nähtaval.

Mida siis teha ja veelgi enam, kes peaks seda tegema? Esiteks, kõike korraga ei suuda lahendada keegi meist. Küll aga saab igaüks teha midagi. Näiteks poliitikud ja ametnikud saavad kujundada laiemat toetavat raamistikku. Kultuuriasutused saavad pöörata tähelepanu, milliseid kohaldusi on neil võimalik teha: aluseks võib võtta kasvõi selle lihtsa tööriista SIIN.

Igaüks meist saab märgata ja tähelepanu osutada. Mõned näited:

Kas sündmuse kodulehel on kirjas, kuidas selleni pääseb?

Kas olemas on ligipääsetavad tualetid (seda ka vabaõhusündmustel)? Kui need on olemas, siis kas need on avatud? (Lood invatualettidest, mille võtit tuleb otsima minna kes-teab-kuhu, on siiani levinud.)

Kas sündmusel on lihtsas keeles teave sisu ja võimalike ärritajate kohta?

Kui sündmusele on tellitud näiteks viipekeeletõlge või kirjeldustõlge, siis kas see info on sihtrühmadele ka edastatud?

Üksteise mõistmine on tundub praegu olulisem kui kunagi varem. Ligipääsetav kultuur on üks võimalus, kuidas selleks vajalikke sidemeid luua.

* Sellele lisanduvad väliskülaliste antud etendused ja festivalidel antavad etendused. Kokku toimub Eestis sel suvel üle 1000 etenduse. (Allikas: Tiia Sippol, Eesti Teatri Agentuur)

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