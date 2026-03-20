Bogdanov ja Kamm: riske ei saa eales maandada, vaid pelgalt leevendada

Maailmas leidub terve hulk asju, mis võivad vussi minna ja millega isegi parim juht midagi ette võtta ei saa. Seetõttu on vale rääkida nii riskide maandamisest kui ka nulli viimisest, kirjutavad akadeemik ja Cybernetica teadusdirektor Dan Bogdanov ning vanemteadur Liina Kamm keelenõusarjas " Akadeemikute eri ".

Vahel, kui koolitajad või LinkedIni sotsiaalvõrgu arvamusliidrid tahavad noori juhte innustada, siis nad räägivad, et on olemas kahte sorti juhte, manager- ja leader-tüüpi. Esimesed vaatavad, et töö saaks tehtud, teised on inspireerijad ja kaasatõmbajad. Tähelepanelik lugeja märkab, et me ei tõlkinud neid inglise sõnu emakeelde. Aga neid ongi raske tõlkida!

Eesti keeles tõlgitakse management juhtimiseks ka siis, kui tegelikult on õige vaste haldamine. Juhtimine viitab üldiselt sellele, et siht on kuidagi suunatav. Seepärast on üks suuremaid eksimusi rääkida riskide juhtimisest. Riske ei saa juhtida, sest nad lihtsalt on, meist olenemata. Nende juhtimine on sama võimatu nagu emotsioonide ja turvanõrkuste juhtimine. Küll aga saame kõiki neid hallata – teeme plaani, kuidas nende ilmnemisel tegutseda, ja vajaduse korral tegutsemegi.

Ja kui me oleme juba riskide teemal teie tähelepanu võitnud, siis tahaksime rääkida ka sellest, et riskide haldamisel ei saa neid maandada. Risk ei lähe nulli, nii väga kui juht (olgu ta manager või leader, ikka sama jama) ka ei tahaks. Risk ei maandu – kui võrdleme seda lennukiga, siis jäävad selle rattad nagu igavesti maapinna kohale hõljuma, kuigi vahe on kaduvväike. Nimelt jääb alati alles jääkrisk.

On terve hulk asju, mis võivad vussi minna, millega me midagi teha ei saa. Kvantfüüsika äärealadelt teame, et on mitte-null tõenäosus, et meie universum lakkab suvalisel hetkel olemast. Seetõttu on vale rääkida riskide maandamisest või nulli viimisest.

Riske saame leevendada. Võime teha midagi, et inimesed ei saaks haiget, nende raha ei petetaks välja, tööandjad ei läheks pankrotti. Saame pakkuda midagi, mis kahju vähendab või mõnes olukorras ennetab, kuid risk ei maandu kunagi.

Eesti Keeletoimetajate Liidu veebilehe rubriigis "Keeletoimetaja soovitab" ilmub 9.–23. märtsini keelenõusari "Akadeemikute eri", milles 12 Eesti Teaduste Akadeemia liiget jagavad oma tähelepanekuid tänapäeva eesti keele kohta. Kokku ilmub sarjas 15 keelesoovitust, millest osa avaldatakse emakeelekuul ka ERR-i teadusportaalis.