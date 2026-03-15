Jakob Kübarsepp: prestiižiiha muudab tehnika tehnoloogiaks

Jakob Kübarsepp Autor/allikas: Erakogu
Sõnad tehnika ja tehnoloogia ei ole eesti keeles sama tähendusega, rõhutab akadeemik ja Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur Jakob Kübarsepp keelenõusarjas "Akadeemikute eri".

Tehnika tähendab enamasti praktilisi vahendeid (tööriistu, seadmeid, masinaid, nt helitehnika, meditsiinitehnika, põllumajandustehnika). Samuti viitab see millegi tegemise oskusele või töövõtetele (ujumistehnika, kudumistehnika jne) ja ka inseneriteadustele laiemalt.

Tehnoloogia tähendab eelkõige meetodite ja protsesside süsteemi (nt keevitustehnoloogia, infotehnoloogia, metallide tehnoloogia), mille abil midagi valmistatakse või saavutatakse. Või lühemalt – praktiliste vahendite (tehnika) kasutamise süsteemi. Kui tehnika on üldiselt materiaalne, siis tehnoloogia on kontseptuaalne.

Nende kahe sõna ebatäpsel kasutamisel on Eestis tuntav ingliskeelse sõna technology mõju. See sõna võib inglise keeles tähendada nii tehnikat kui ka tehnoloogiat. Eesti keeles on tehnoloogia ilmselt kõlanud prestiižsemalt kui tehnika ja seda kasutatakse laialdaselt nii meedias kui ka turunduses.

Sageli võib näha või kuulda, et "ettevõte investeeris uude tehnoloogiasse". Sellises lauses oleks tehnoloogia korrektne juhul, kui investeerimise tulemus on muudetud tootmisprotsess või -meetod. Kui aga investeeriti uute arvutite ja serveri või uue tööpingi ostu, oleks korrektsem öelda, et investeeriti uude tehnikasse.

Ebaselge ja liiga üldine on ka see, kui öelda tehnoloogiaettevõte iga IT-ga tegeleva ettevõtte kohta. Eesti keeles oleks täpsem tarkvaraettevõte või IT-ettevõte. Sõna tehnoloogiaettevõte on täpne vaid juhul, kui ettevõte arendab uut infotehnoloogiat, mitte lihtsalt ei kasuta seda.

Eesti ja inglise terminite erinev tähendusväli mõjutab ka ülikoolide nimede tõlkimist. Näiteks on eesti terminikasutuse loogikat arvestades õige rääkida just Tallinna Tehnikaülikoolist (mitte tehnoloogiaülikoolist), sest seal õpetatakse laiemalt inseneri- ehk tehnikateadusi, mitte ainult tootmistehnoloogiat. Inglise keeles on aga Tallinn University of Technology sisult täpsem, kui oleks Tallinn Technical University.

Ajaloolistel põhjustel kasutatakse mõne ülikooli nime tõlkes siiski university of technology asemel ka technical university, nt Technical University of Denmark ja Riga Technical University.

Eesti Keeletoimetajate Liidu veebilehe rubriigis "Keeletoimetaja soovitab" ilmub 9.–23. märtsini keelenõusari "Akadeemikute eri", milles 12 Eesti Teaduste Akadeemia liiget jagavad oma tähelepanekuid tänapäeva eesti keele kohta. Kokku ilmub sarjas 15 keelesoovitust, millest osa avaldatakse emakeelekuul ka ERR-i teadusportaalis.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

