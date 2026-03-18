Veronika Kalmus: harjumuslik keeletaju peidab tühisõnade kõledat koledust

Tartu Ülikooli sotsioloogia professor Veronika Kalmus. Autor/allikas: Andres Tennus/Tartu Ülikool
Mitmed sisutühjad parasiitsõnad on muutunud kirjapruugis nii harjumuspäraseks, et oleme minetanud võime märgata nende kõledat koledust, tõdeb akadeemik ja Tartu Ülikooli sotsioloogia professor Veronika Kalmus keelenõusarjas "Akadeemikute eri".

Antud uurimuses, mis viidi läbi vaatlusmeetodil, käsitlen käesolevat küsimust uuest vaatenurgast.

Kohtan sedalaadi sõnastust sageli aruannetes ja üliõpilastöödes – ka siis, kui olen autorile kordi rääkinud, et antud, läbi viima ja käesolev on sellises lauses kantseliidisõnad, mida tuleks vältida. Sama töö uues versioonis õilmitsevad need aga pahatihti edasi. Just neil kolesõnadel näib olevat eriti visa hing, ilmselt seetõttu, et need on kirjapruugis nii harjumuspärased, et me ei märkagi nende kõledat koledust. Need on hirmus tavalised ja seetõttu väga armsad.

Tühisõnaga antud puutub koolijüts kokku juba algklassides, näiteks matemaatika ülesannetes. See vohab kooli keelepruugis enesestmõistetavalt nagu naat, mis muru seest väljagi ei paista. Kui e-päevik kubiseb märkustest stiilis Antud tegevust kordas õpilane keeldudele vaatamata, imbub tühisõna lõpuks ka õpilaste keelepruuki. Hiljemalt üliõpilaseas saavad harjumuspäraseks ka ületarvitatud läbi viima ja ebavajalik käesolev.

Selgekeelsuse huvides võiksime neid kole armsaid parasiite teadlikult vältida. Antud on sageli tarbetu, kui ei ole mõeldud just andmist. Akadeemilistes tekstides sobib antud asemel kasutada vajaduse korral ka sõnu see, (eel)nimetatud, (eel)mainitud või (eel)kirjeldatud.

Läbi viima asemel võivad sobida tegema, korraldama, (midagi) pidama. Uurimistöös tasub eelistada esimest kaht, harvem ellu viima. Väljendit läbi viima sobib kasutada kellegi või millegi kusagilt füüsiliselt läbi juhtimise või õiguskeeles menetlemise tähenduses. 

Ka sõnast käesolev võib lühiduse eesmärgil enamasti lihtsalt loobuda, kui see ei tähenda käsilolevat. Sõna käesolev võib tarviduse korral asendada sõnaga see, nimetatud või oma.

Nii kõlaks keelesoovituse avanäide lühemalt, selgemini ja ilusamini kujul: Vaatlusmeetodil tehtud uurimuses käsitlen küsimust uuest vaatenurgast.

Eesti Keeletoimetajate Liidu veebilehe rubriigis "Keeletoimetaja soovitab" ilmub 9.–23. märtsini keelenõusari "Akadeemikute eri", milles 12 Eesti Teaduste Akadeemia liiget jagavad oma tähelepanekuid tänapäeva eesti keele kohta. Kokku ilmub sarjas 15 keelesoovitust, millest osa avaldatakse emakeelekuul ka ERR-i teadusportaalis.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Samal teemal

Värsked uudised

13:24

12:41

Maailma suurimas põrgutis tuli välja uus ennenägematult sarmikas osake

11:24

Julia Kuznetski: milline maailm jääks alles pärast suurt katastroofi?

10:35

Närvirakkude küpsemist kontrollib molekulaarne kell

10:27

Anna oma hääl aasta kooli väljaselgitamiseks

10:05

Euroopa karmistab loteriielementidega arvutimängude vanusepiiranguid

08:16

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega inimese aju tukastab vaimse pinge ajal

07:05

Eksperdid: militaarne tehisaru areneb eetikast ja seadustest märksa kiiremini

17.03

Dotsent: islamisrevolutsioon jättis Iraani vähemuste ootused täitmata

17.03

Ülevaateuuring kummutas kanepi vaimu turgutava mõju

Lugeja küsib

Sul on põletav teadust puudutav küsimus või on sul ettepanek mõne teema sügavamaks kajastamiseks? Klõpsa selle edastamiseks allolevale nupule.

loetumad uudised

17.03

Ülevaateuuring kummutas kanepi vaimu turgutava mõju

16.03

Juba alla aastased imikud püüavad vanemaid petta

07:05

Eksperdid: militaarne tehisaru areneb eetikast ja seadustest märksa kiiremini

17.03

Doktoritöö: inimkaugem kodukujundus hoiab elaniku vaimu virge

16.03

Pärnu Koidula gümnaasium – aasta kool 2026?

08:16

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega inimese aju tukastab vaimse pinge ajal

16.03

"Teise mätta otsast": tänapäeva matused on üha enam lahkunu nägu

