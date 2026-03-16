Tartu rakenduslik kolledž VOCO – aasta kool 2026?

"Terevisioon" ja Harno otsivad Eesti aasta kooli. Kas selleks võib saada Tartu rakenduslik kolledž VOCO, aitab otsustada rahvahääletus. Hääletada saab Novaatoris alates 18. märtsist kuni 27. märtsi lõunani. Lugege kooli tutvustust, vaadake galeriid ja kooli tutvustavat videot ning hääletage!

Tartu rakendusliku kolledži (VOCO) kirjeldus

Praktiline õpe. Tartu rakenduslik kolledž seob kutseõppe ettevõtete ja teiste haridusasutustega. Uue "Mootorsõidukite tehnoloogia" õppekava raames teeb kool koostööd ettevõttega Inchcape Motors Estonia, mis tutvustab õpetajatele ja õpilastele BYD elektriautode tehnoloogiaid. Asutus pakub Tartu linna üldhariduskoolidele valikainete programme, sealhulgas TERA kooli mooduleid, ning osaleb inseneriakadeemia ja IT-akadeemia projektides. 2026. aastal korraldab asutus koos haridus- ja noorteametiga oskuste festivali "Noor meister".

Praktilise õppe osana kasutab kool Volugrami rakendust, mis integreerib vabatahtliku töö õppeprotsessi. Rakendus ühendas 2024. aasta kultuuripealinna sündmusi ja pälvis 2025. aastal Euroopa innovaatilise õpetamise auhinna. Sellel õppeaastal korraldas kool lapsevanematele "Avatud oskuste õhtu", kus vanemad said praktiliselt katsetada erialasid, mida nende lapsed õpivad. Igal aastal valib kool ettevõtete seast välja aasta praktikapartneri.

Sotsiaalne keskkond. Asutus jälgib sisekeskkonda kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete andmete abil, kogudes statistikat haiguspäevade, kaadrivoolavuse, õpilaste puudumiste ja kooliõe poole pöördumiste kohta. Koolipsühholoogid kasutavad sihistatud ankeete õpilaste rahulolematuse põhjuste väljaselgitamiseks. Kogutud andmete põhjal hindab 68 protsenti vastanutest õpilaste ja õpetajate omavahelist läbisaamist väga heaks ning 24 protsenti heaks.

Igal aastal viiakse läbi töötajate rahuloluküsitlusi, millele järgnevad üks ühele vestlused. Konfliktide lahendamisel rakendab sotsiaalpedagoog taastava õiguse metoodikat. Eripedagoog kasutab töös "vaikuseminutite" tehnikat ja pakub seda õpilastele valikainena. Koolipere vaimse heaolu toetamiseks korraldab asutus regulaarselt vaimse tervise päevi.

Õppemeetodid. Kool arendab ja jagab Moodle'i e-õppekursusi teiste Eesti haridusasutustega. 2024. aastal lisasid juhtõpetajad pagari- ja kondiitrieriala õppekavasse IKT-mooduli, et õpetada tootmise planeerimist ja kulude juhtimist tarkvaraga Directo. Pärast tarkvaraettevõtte esindaja abiga läbitud 40-tunnist koolitust piloteerisid viis õpetajat uusi materjale 2024. aasta sügisel õpilastega.

Aastatel 2023–2025 toimus koolis tööaja sisse planeeritud ülekooliline õpiring. Kahe õppeaasta jooksul leidis aset 14 hübriidkohtumist, kus esimesel aastal osales 31 ja teisel 20 õpetajat. Õpiringis osalenud pedagoogid korraldasid initsiatiivi tulemusel koolis laiapõhjalise ettevõtluspäeva. Lisaks koordineerivad õpetajad uute nelja-aastaste õppekavade raames moodulit "Oskused eluks ja tööks" (OET), et ühtlustada erialadeülest õppesisu.

Tugisüsteemid. Kool pakub õpilastele ja personalile mitmetasandilist tuge. Tugikeskus viib õppeaasta alguses kõikidele esmakursuslastele läbi tutvustava tunni ning igal õppegrupil on isiklik mentor, kes jälgib õpilaste arengut. Õpilaste toetamine on jaotatud tasandite kaupa: individuaalse nõustamise ümarlaud õpilase võrgustikuga, õppenõukoda õppevõlgnevuste ja puudumiste lahendamiseks ning tugikeskuse tugirühm seadusest tulenevate meetmete määramiseks.

Õppijad saavad taotleda individuaalset õppekava ja varasemate õpingute arvestamist (VÕTA). Uusi töötajaid toetab sisseelamissüsteem koos isikliku mentoriga. Personali läbipõlemise ennetamiseks ja tööalase arengu toetamiseks võimaldab asutus paindlikku tööaega, süsteemset eneseanalüüsi, supervisiooni, coaching'ut ja tööpsühholoogi teenust. Koolijuht osaleb Eesti Personalijuhtimise Ühingu (PARE) programmis "Hea juhtimise ring".

Aasta kool 2026 tiitlile on nomineeritud kümme kooli, kelle hulgast aitab parima välja selgitada rahvahääletus. 18. märtsist näidatakse kümne parima kooli videoid ETV hommikusaates "Terevisioon" ning ERR Novaatoris. Žürii antud punktide ja esimese hääletusvooru tulemuste alusel selguvad kolm finalisti, kelle seas läheb käima uus samasugune hääletusvoor. Kolmele finaali pääsenud koolile tuleb külla noortesaate "Nova" juht, kes paneb end õpilase rolli. Neist külaskäikudest sünnivad lühireportaažid 10. aprillil algava teise hääletusvooru ajaks ERR-i eetrisse. Tiitli saaja kuulutatakse välja 5. mail ERR-i saates "Terevisioon", mis läheb eetrisse võitjakoolist.



Poolfinaali pääsesid: Antsla gümnaasium, Ida-Virumaa kutsehariduskeskus COSMOS, Kaarli kool, Pärnu Koidula gümnaasium, Pärnu Tammsaare kool, Tallinna Avatud kool, Tallinna rahvusvaheline kool, Tartu rakenduslik kolledž VOCO, Viimsi gümnaasium ja Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskus.