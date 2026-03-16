Pärnu Koidula gümnaasium – aasta kool 2026?

"Terevisioon" ja Harno otsivad Eesti aasta kooli. Kas selleks võib saada Pärnu Koidula gümnaasium, aitab otsustada rahvahääletus. Hääletada saab Novaatoris alates 18. märtsist kuni 27. märtsi lõunani. Lugege kooli tutvustust, vaadake galeriid ja kooli tutvustavat videot ning hääletage!

Pärnu Koidula gümnaasiumi kirjeldus

Praktiline õpe. Pärnu Koidula gümnaasium tugineb loodusainete õpetamisel uurimuslikule ja praktilisele lähenemisele. Kool viib ligikaudu 90 protsenti loodussuuna keemiatundidest ja suure osa bioloogiatundidest läbi asutuse laborites; füüsikatundides teevad õpilased laboratoorseid katseid. Loodussuuna õpilased osalevad praktikumides Tartu Ülikooli anatoomikumis.

Asutus korraldab iga-aastaseid teaduskonverentse, kuhu kaasab lektoritena vilistlasi ja eksperte. Näiteks konverentsil "Tehisintellekt kui tuleviku tööriist" astusid üles Jaan Aru ja Diana Poudel, sündmusel "Inimene kui tervikorganism" juhendasid arstiõppe üliõpilased esmaabi ja preparatsiooni töötubasid. Gümnasistid ise korraldavad Pärnu põhikoolide lõpetajatele reaalteadusi populariseerivat probleemilahendusvõistlust "Huvitav teadus".

Lisaks veab kool kohalike ettevõtete ja teiste gümnaasiumidega eest Pärnu noorte öölaulupidu, mis toob kokku ligi 3000 osalejat. Kool kogub suursündmuste järel osalejatelt tagasisidet ja muudab selle põhjal järgmiste aastate formaate.

Sotsiaalne keskkond. Gümnaasium seirab sisekeskkonda ja kogub andmeid iga-aastaste rahuloluküsitlustega, kaardistades omavahelisi suhteid, töökoormust ja turvalisust. Küsitluste andmetel tunnevad õpilased end koolis turvaliselt ning seostavad varasemaid kiusamiskogemusi eelnevate kooliastmetega, mitte Koidula gümnaasiumiga. Seiretulemuste analüüs on aluseks asutuse üldtööplaanile: näiteks viimaste aastate andmetele toetudes lülitas kool programmi iga-aastase vaimse tervise päeva õpilastele ning korraldas personalile emotsioonide juhtimise koolitusi.

Sotsiaalse sidususe loomiseks läbivad kümnendate klasside õpilased õppeaasta alguses sisseelamist toetavad elamuspäevad. Õpilasesindus viib läbi siseuuringuid, esindab kooli Tervist edendavate koolide võrgustikus ning osaleb juhtkonna otsustusprotsessides.

Õppemeetodid. Kool kohandab õppemeetodeid tehnoloogia arengu ja õpilaste tagasiside põhjal. Õpetajad teevad koostööd üle nädala kolmapäeviti kogunevates õpiringides, mille fookuses on praegu tehisintellekti (TI) rakendamine. Ajalooõpetajad kasutavad hindamisel platvormi Classtime ja pakuvad õpilastele kohanduvat tuge Mizou programmi abil. Asutus on liitunud programmiga "TI-Hüpe" ja sõnastanud tehisaru kasutamise hea tava uurimistöödes.

Õpilased kujundavad oma õpitee viie õppesuuna ja 39 vaba valikkursuse baasil, kuhu kuuluvad ka Tartu Ülikooli teaduskooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kursused. Iga-aastase õppekava uuendamise käigus on kool lisanud valikusse praktilised kursused "Tehisintellekti rakendamine õppetöös", robootika ja Unicorn Squad PRO ning asendanud osa vene keele õppest hispaania ja soome keelega.

Tugisüsteemid. Õppijate toetamiseks rakendab kool mitmetasandilist süsteemi. Igal koolipäeval enne tundide algust pakuvad kõik aineõpetajad õpilastele konsultatsioone. Erineva emakeelega noori toetavad eesti keel teise keelena kursused eri keeletasemetel. Õpilaste enesejuhtimisoskusi arendab valikkursus "Enese loomine ja juhtimine".

Vaimse tervise ja sotsiaalsete muredega tegelevad koolipsühholoog ja sotsiaalpedagoog, kelle kättesaadavust on asutus viimastel aastatel laiendanud. Karjäärivalikute langetamisel ja võimete testimisel teeb kool otsest koostööd Pärnu töötukassa karjäärinõustajatega.

Aasta kool 2026 tiitlile on nomineeritud kümme kooli, kelle hulgast aitab parima välja selgitada rahvahääletus. 18. märtsist näidatakse kümne parima kooli videoid ETV hommikusaates "Terevisioon" ning ERR Novaatoris. Žürii antud punktide ja esimese hääletusvooru tulemuste alusel selguvad kolm finalisti, kelle seas läheb käima uus samasugune hääletusvoor. Kolmele finaali pääsenud koolile tuleb külla noortesaate "Nova" juht, kes paneb end õpilase rolli. Neist külaskäikudest sünnivad lühireportaažid 10. aprillil algava teise hääletusvooru ajaks ERR-i eetrisse. Tiitli saaja kuulutatakse välja 5. mail ERR-i saates "Terevisioon", mis läheb eetrisse võitjakoolist.



Poolfinaali pääsesid: Antsla gümnaasium, Ida-Virumaa kutsehariduskeskus COSMOS, Kaarli kool, Pärnu Koidula gümnaasium, Pärnu Tammsaare kool, Tallinna Avatud kool, Tallinna rahvusvaheline kool, Tartu rakenduslik kolledž VOCO, Viimsi gümnaasium ja Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskus.