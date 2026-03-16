Ida-Virumaa kutsehariduskeskus COSMOS – aasta kool 2026?

"Terevisioon" ja Harno otsivad Eesti aasta kooli. Kas selleks võib saada Ida-Virumaa kutsehariduskeskus COSMOS, aitab otsustada rahvahääletus. Hääletada saab Novaatoris alates 18. märtsist kuni 27. märtsilõunani. Lugege kooli tutvustust, vaadake galeriid ja kooli tutvustavat videot ning hääletage!

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse COSMOS tutvustus

Praktiline õpe ja kogukondlik tegevus. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus COSMOS seob õppetöö tihedalt kogukonna ja kohalike asutustega. Iga-aastane sündmus "Jõulumaagia" toob kooli õppehoonetesse tuhandeid külastajaid. Sündmusel müüvad õpilased, maakonna õpilasfirmad, käsitöölised ja väikeettevõtjad oma toodangut ning viiakse läbi erialasid tutvustavaid töötube. Meelelahutusprogrammi panustavad kohalike huvikoolide õpetajad ja õpilased. Jõhvi õppekohas avas kool kogukonnale sündmuste korraldamiseks kultuurikohviku COSMOS Black Box.

Asutus kaasab õppetöösse vilistlasi ja eksperte – näiteks kodanikupäeva inspiratsioonipäeval esines üle 20 eri eluala esindaja. Praktiline õpe ulatub koolimajast välja: juuksuri eriala õpilased sooritavad praktikat Jõhvi sõjaväelinnakus. Lisaks teeb kool kaitseväega koostööd Eesti Vabariigi aastapäeva väliaktuste korraldamisel, vedades eest Narva ja Sillamäe sündmusi.

Sotsiaalne keskkond. Kool seirab sisekeskkonda andmete, sealhulgas kutsekoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste, arenguvestluste, puudumiste statistika ning igapäevaste tähelepanekute kaudu. Andmed näitavad, et asutuses esineb kiusamist. Kuigi koolil puudub eraldiseisev kiusuennetusprogramm, kaardistab tugikeskus koos grupijuhendajate ja õpetajatega riskikohad ning jälgib ohustatud noori. Juhtumite lahendamisel vestlevad spetsialistid osapooltega, teevad rühmapõhisi kohtumisi, sõlmivad kokkuleppeid ning pakuvad psühholoogilist või sotsiaalpedagoogilist nõustamist.

Juhtkond analüüsib seireandmeid regulaarselt ressursside suunamiseks. Näiteks näitas sügisene andmestik vajadust lisajõudude järele, misjärel palkas asutus eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks juurde abiõpetajaid.

Õppemeetodid ja keeleõpe. Õppetöö suurim uuendus on üleminek eestikeelsele õppele. Kool lisas õppekavadesse riigieksamiteks ettevalmistava mooduli ja uuendas enam kui kümmet õppekava spetsiaalselt eesti keele intensiivõppe käivitamiseks. Kool toetab õpetajate keeleoskust keelekursuste ja keelesõbraprogrammi kaudu ning värbab juurde eestikeelseid pedagooge. Kogu personal on saanud lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) koolitusi.

Õpetajad teevad sihipärast koostööd: Jõhvi, Sillamäe ja Narva õppekohtade personal kohtub aruteluringides, kus nad sõnastavad ühtsed eesti keele kasutamise reeglid. Eesti keele intensiivõppe õpetajad kogunevad kord nädalas, et analüüsida metoodikat, hindamist ja tundide ülesehitust. Neli korda aastas toimuvad üle kooli inspiratsioonipäevad, mis ühtlustavad personali arusaama õpikäsitlusest.

Tugisüsteemid. Kool selgitab õppijate toevajaduse välja vastuvõtul, kasutades sobivusvestlusi, varasemate õpitulemuste analüüsi ja eesti keele sõelteste. Noored saavad õppida kutseõppe tasemetel 2–4, koos keskharidusega või ilma. Igat õppekohta teenindavad sotsiaalpedagoogid, eripedagoog ja koolipsühholoogid. Suurema toevajadusega õppijaid aitavad tugiisikud ja abiõpetajad.

Nõrgema keeleoskusega noortele pakub kool intensiivset eesti keele õpet, keelekohvikut, huviringe ja õpiabi. Personalile pakuvad koolipsühholoogid kovisioone, mis parandavad meeskonnatööd ja usaldust. Grupijuhendajad osalevad regulaarsetes õpiringides, kus nad vahetavad meetodeid õpimotivatsiooni hoidmiseks ning väljalangevuse ja puudumiste ennetamiseks.

Aasta kool 2026 tiitlile on nomineeritud kümme kooli, kelle hulgast aitab parima välja selgitada rahvahääletus. 18. märtsist näidatakse kümne parima kooli videoid ETV hommikusaates "Terevisioon" ning ERR Novaatoris. Žürii antud punktide ja esimese hääletusvooru tulemuste alusel selguvad kolm finalisti, kelle seas läheb käima uus samasugune hääletusvoor. Kolmele finaali pääsenud koolile tuleb külla noortesaate "Nova" juht, kes paneb end õpilase rolli. Neist külaskäikudest sünnivad lühireportaažid 10. aprillil algava teise hääletusvooru ajaks ERR-i eetrisse. Tiitli saaja kuulutatakse välja 5. mail ERR-i saates "Terevisioon", mis läheb eetrisse võitjakoolist.



Poolfinaali pääsesid: Antsla gümnaasium, Ida-Virumaa kutsehariduskeskus COSMOS, Kaarli kool, Pärnu Koidula gümnaasium, Pärnu Tammsaare kool, Tallinna Avatud kool, Tallinna rahvusvaheline kool, Tartu rakenduslik kolledž VOCO, Viimsi gümnaasium ja Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskus.