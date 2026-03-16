Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskus – aasta kool 2026?

"Terevisioon" ja Harno otsivad Eesti aasta kooli. Kas selleks võib saada Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskus, aitab otsustada rahvahääletus. Hääletada saab Novaatoris alates 18. märtsist kuni 27. märtsi lõunani. Lugege kooli tutvustust, vaadake galeriid ja kooli tutvustavat videot ning hääletage!

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse (EWERS) kirjeldus

Praktiline õpe. Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus kaasab igapäevasesse õppetöösse ettevõtjaid ja eksperte. Eelmisel õppeaastal külastas kooli tunde 50 eksperti, kes jagasid õpilastele oma praktilisi kogemusi, õpilased külastasid 34 ettevõtet ning asutus andis välja kuus ettevõtte stipendiumit. Kool teeb haridusalast koostööd teiste haridusasutustega: 220 kaheksanda klassi õpilast läbis EWERS-i eelkutsevaliku programmi, kooli pedagoogid andsid valikkursusi kahe gümnaasiumi ning tehnoloogiaõpetust kahe põhikooli õpilastele.

Asutus viis ellu viis koostööprojekti teiste kutsekoolidega ja neli kõrgkoolidega. Kool vedas eest uue puittoodete tehnoloogia õppekava koostamist ning korraldas üle-eestilise puiduvaldkonna kutsevõistluse. Koostöös regionaalsete partneritega korraldab asutus iga-aastast Võrumaa HaridusFesti.

Sotsiaalne keskkond. Kool hindab sisekeskkonda riiklike ja koolisiseste küsitluste abil. Andmed näitavad, et personali heaolu on kõrge, samas kui õpilaste heaolu ja kiusamise tase asuvad Eesti keskmisel tasemel. Asutus ei kasuta standardiseeritud kiusuennetusprogramme. Kiusamisjuhtumitesse sekkuvad mentorid, kursusejuhendajad ja sotsiaalpedagoog, kes kaasavad vajadusel lahenduskäiku kogu õppegrupi.

Kool määrab seireandmete põhjal fookusaastad: 2023/2024. õppeaastal keskendus asutus väljalangevusele ja 2024/2025. õppeaastal puudumistele, mis on vastavalt statistikale ka märgatavalt vähenenud. Personali omavaheliste konfliktide ennetamiseks korraldas kool kommunikatsioonieetika koolituse. Õpilaste omavahelise suhtluse soodustamiseks planeerib asutus tehnomaja ühisala ümberkujundamist.

Õppemeetodid. 2025. aastal asendas kool kuuest kutsekeskhariduse õppekavast neli uutega. Uuenduse raames rakendab asutus esimesel poolaastal uut õppemudelit: õppeperiood jaguneb teemanädalateks, õpilased töötavad tandemrühmades, toimuvad iganädalased ülelennulised koostöö- ja lektoripäevad ning õpitulemusi hinnatakse e-portfoolio abil.

Kooli kogutud andmete põhjal vähendasid muudatused põhjuseta puudumisi ning kasvatasid õpilaste analüüsioskust ja osalust ülekoolilistes tegevustes. Tagasiside analüüsi tulemusel plaanib kool nihutada üldharidusained õppeplaanis varasemaks ja hajutada digioskuste õpetamist.

Õpetajate omavaheline koostöö toimub igal esmaspäeval esimese kahe akadeemilise tunni ajal. Iga kuu viimasel esmaspäeval peavad pedagoogid metoodilist hommikut, kus nad analüüsivad sisehindamise tulemusi ning jagavad koolitus- ja stažeerimiskogemusi.

Tugisüsteemid. Kool pakub õppijatele akadeemilist ja sotsiaalmajanduslikku tuge. Tugimeeskonda kuuluvad psühholoog, sotsiaalpedagoog, õpiabi õpetaja, mentorid ja kursusejuhendajad. Praktilise abina aitab kool õpilastel taotleda kohaliku omavalitsuse toetusi või hankida talveriideid. Mentorid toetavad noori valikkursuste ja huviklubide valimisel, tuginedes uuendatud arenguvestluste küsimustikule, mis kaardistab senisest enam õppijate tugevusi.

Kool annab õpilastele vastutuse omaalgatuslike sündmuste, näiteks "Roll Around @ EWERS", korraldamisel. Personali metoodiliseks toetamiseks rakendab asutus mentorprogrammi: mentor vaatleb tunde ja analüüsib hiljem koos õpetajaga lahendusi keerulistele suhtlussituatsioonidele. Töökoormuse juhtimiseks arvestab juhtkond tunniplaanide koostamisel pedagoogide isiklike vajadustega, võimaldades neil osaleda tasemeõppes või käia arsti juures.

Aasta kool 2026 tiitlile on nomineeritud kümme kooli, kelle hulgast aitab parima välja selgitada rahvahääletus. 18. märtsist näidatakse kümne parima kooli videoid ETV hommikusaates "Terevisioon" ning ERR Novaatoris. Žürii antud punktide ja esimese hääletusvooru tulemuste alusel selguvad kolm finalisti, kelle seas läheb käima uus samasugune hääletusvoor. Kolmele finaali pääsenud koolile tuleb külla noortesaate "Nova" juht, kes paneb end õpilase rolli. Neist külaskäikudest sünnivad lühireportaažid 10. aprillil algava teise hääletusvooru ajaks ERR-i eetrisse. Tiitli saaja kuulutatakse välja 5. mail ERR-i saates "Terevisioon", mis läheb eetrisse võitjakoolist.



Poolfinaali pääsesid: Antsla gümnaasium, Ida-Virumaa kutsehariduskeskus COSMOS, Kaarli kool, Pärnu Koidula gümnaasium, Pärnu Tammsaare kool, Tallinna Avatud kool, Tallinna rahvusvaheline kool, Tartu rakenduslik kolledž VOCO, Viimsi gümnaasium ja Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskus.