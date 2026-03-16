Antsla gümnaasium – aasta kool 2026?

"Terevisioon" ja Harno otsivad Eesti aasta kooli. Kas selleks võib saada Antsla gümnaasium, aitab otsustada rahvahääletus. Hääletada saab Novaatoris alates 18. märtsist kuni 27. märtsi lõunani. Lugege kooli tutvustust, vaadake galeriid ja kooli tutvustavat videot ning hääletage!

Antsla gümnaasiumi kirjeldus

Praktiline õpe. Antsla gümnaasiumi argipäev tugineb integreeritud õppele ja reaalsetele majanduslikele lahendustele. Ettevõtlus- ja karjääriõpe sisaldab praktilisi vastutusalasid: gümnaasiumiastme loengukursus kaasab välisspetsialiste ja lõpeb õpilase enda koostatud loenguga.

7. ja 11. klassi õpilased korraldavad vastavalt sügis- ja jõululaatu. Õpilased juhivad loov- ja uurimistööde raames reaalseid sündmusi, näiteks spordivõistlusi ja mälumänge. Esimene kooliaste teeb programmi "Liikuma kutsuv kool" raames ühe liikumistunni päevas. Õpetajad arvestavad hindamisel õpilaste osalemist organisatsioonides nagu Noored Kotkad, Kodutütred ja MTÜ TORE.

Kooli oma põllul kasvatatakse köögivilju kogu õppeaastaks, koolitoit valmistatakse 20-50 protsendi ulatuses mahetoorainest ning asutusele on väljastatud ametlik ökomärgis.

Sotsiaalne keskkond. Antsla gümnaasium ei eira sisekeskkonna probleeme, vaid toetub nende lahendamisel andmetele. 11. klassi 2025. aasta uurimistöö tuvastas, et koolis esineb kiusamist, sealhulgas küberkiusamist. Probleemiga tegelemiseks rakendab asutus teadus- ja tõenduspõhist KiVa programmi, mille tunnid on integreeritud 1., 4. ja 7. klassi väärtusõpetusse. Süsteemne andmepõhine sekkumine tõi gümnaasiumile 2023. ja 2024. aastal "Aasta kiusuennetaja" tiitli.

Heaolumeeskond analüüsib regulaarsete rahuloluküsitluste tulemusi ja õpetajate emotsionaalse enesetunde teste, et suunata riskirühmadele konkreetsed tugitegevused ja enesehoiupraktikad.

Õppemeetodid. Aineõppes kasutavad õpetajad laialdaselt valdkondade lõimimist. Näiteks 12. klassi õpilased analüüsivad linateoseid "Taksojuht", "12 vihast meest" ja "Läänerindel muutuseta", sidudes filmianalüüsi inglise ja eesti keele, ajaloo ning ühiskonnaõpetusega. 11. klassi õpilased koostavad kirju ärkamisaja tegelastele, ühendades ajaloo, kirjanduse ja muusika. 8. klass käsitleb romaani "Tappa laulurästast" mitme aine raames ning 1. ja 9. klassi õpilased õpivad keemiat põhimõttel "õpilaselt õpilasele".

Õpetajad töötavad astmepõhistes õpikogukondades, kohtudes metoodikate analüüsiks vähemalt kord kuus, ning teisipäeviti toimuvad regulaarsed koostööpäevad. Kooli oma mentorid koolitavad kolleege igakuiselt tehnoloogia õpiringides. Väliskogemust toob Erasmus+ programm, mille toel on kolme aasta jooksul õpirändel käinud 21 Antsla gümnaasiumi õpetajat.

Tugisüsteemid. Vaimse tervise ja toimetuleku seire hõlmab kogu kooliperet. Õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid nõustab iganädalaselt kogunev tugimeeskond, kuhu kuuluvad sotsiaalpedagoog, logopeed, psühholoog, kaasava hariduse koordinaator, kaks abiõpetajat ja seitse tugiisikut. Vajadusel viib sotsiaalpedagoog läbi sotsiaalsete oskuste õpet ning õpetajad kohandavad õppetööd individuaalsete õppekavade abil.

Teise kooliastme andekamatele õpilastele tegutsevad teist aastat eraldi rühmad loodusteaduste, nuputamise ja käeliste tegevuste arendamiseks. Need rühmad kohtuvad kaks korda nädalas ning õpilased viivad seal oma ideid ellu iseseisvalt, täiskasvanute sekkumiseta.

Personalile pakub kool tööalase toimetuleku hoidmiseks kovisioone, coaching'ut ja tervisepäevi. Igal õppeaastal korraldab asutus vaimse tervise päeva ja heaolukonverentsi.

Aasta kool 2026 tiitlile on nomineeritud kümme kooli, kelle hulgast aitab parima välja selgitada rahvahääletus. 18. märtsist näidatakse kümne parima kooli videoid ETV hommikusaates "Terevisioon" ning ERR Novaatoris. Žürii antud punktide ja esimese hääletusvooru tulemuste alusel selguvad kolm finalisti, kelle seas läheb käima uus samasugune hääletusvoor. Kolmele finaali pääsenud koolile tuleb külla noortesaate "Nova" juht, kes paneb end õpilase rolli. Neist külaskäikudest sünnivad lühireportaažid 10. aprillil algava teise hääletusvooru ajaks ERR-i eetrisse. Tiitli saaja kuulutatakse välja 5. mail ERR-i saates "Terevisioon", mis läheb eetrisse võitjakoolist.



Poolfinaali pääsesid: Antsla gümnaasium, Ida-Virumaa kutsehariduskeskus COSMOS, Kaarli kool, Pärnu Koidula gümnaasium, Pärnu Tammsaare kool, Tallinna Avatud kool, Tallinna rahvusvaheline kool, Tartu rakenduslik kolledž VOCO, Viimsi gümnaasium ja Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskus.