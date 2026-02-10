X!

Euroopa Liit ähvardab Tiktoki liigtõhusa algoritmi eest trahviga

R2 Portaal
Videojagamisplatvormi TikTok osav algoritm näitab sulle – ja ainult sulle! – seda, mida sa näha tahad. Isegi kui sa seda veel ei tea, mis see on.
Videojagamisplatvormi TikTok osav algoritm näitab sulle – ja ainult sulle! – seda, mida sa näha tahad. Isegi kui sa seda veel ei tea, mis see on. Autor/allikas: Unsplash / Solen Feyissa
R2 Portaal

Euroopa Komisjon saatis sotsiaalmeediahiiule hoiatuse, mille kohaselt kasutab platvormi välkkiire soovitusmootor ära inimeste psühholoogilisi nõrkusi ja ohustab sellega laste tervist, vahendab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Aastal 2009 lubas Netflix miljon dollarit senisest parema filmide soovitamise algoritmi väljamõtlejatele. Võitja leiduski ja tulemust peeti andmeteaduse triumfiks. Võimalik, et suurem sära kiirgus miljonilt dollarilt, sest Netflix ei võtnud tegelikult võidutööd kasutusse. Pakutud mudel tegi, mida sellelt paluti. See ennustas, mis filmi voogesituse klientidele võiks meeldida.

Algoritmi kasutussevõtt osutus aga liiga kalliks, liiga keeruliseks ja liiga aeglaseks. See küll soovitas filme paremini, aga mitte miljonite vaatajate reaalajas puldil või hiirel klõbistamise, edasi-tagasi kerimiste, pauside jmt ajal. Tagasivaates paistab lahendus kauge, tehisintellekti eelse kiviajana. Õppetund osutus aga ajatuks. Netflix õppis, et inimestele meeldimine on kulukas ja kiire meeldimine on veelgi kulukam.

Tänapäeval kasutab Netflix tehisaru. Firma analüüsib, mida ja kui kaua keegi vaatab, millistel kohtadel peatutakse, mida otsitakse jne, mille tulemusel loodavad nad kogemust isikupärastada. Sellest hoolimata pole tulemus kuigi vapustav. Kriitikud osutavad, et pakutav kordub, tundub vähem intelligentne ja meenutab rohkem mõne valemi järgimist

Intelligentseid soovitusi ei tajutaks. Need täidaks meeli kõike muud unustava sisuga ja teeks seda kiiremini, kui jõutaks seda tajuda. Netflixi soovitusalgoritmi kvaliteedi vaieldavusele osutab seegi, et Euroopa Komisjon pole Netflixi milleski süüdistanud. See lihtsalt ei toimi liiga hästi.

See toob tähelepanu eduka TI-soovitusalgoritmi näite juurde. Paljudele piisab mõtte tabamiseks vaid nime, Tiktok, mainimisest. Tiktoki soovitusmootor ennustab, millist sisu järgmiseks pakkuda, vähem kui sekundi jooksul peale kliendi viimast liigutust. Kiirus on oluline, sest inimesed tajuvad üle sekundi kestvaid viivitusi aeglasena või märgina rumalusest, isegi kui soovitused on head.

Tiktok ei ennusta, mis võiks kellelegi homme meeldida, vaid reageerib sellele, mis kasutajale meeldis hetk tagasi. Tiktoki reaalajas reageerimisvõimet peetakse üheks kõige väärtuslikumaks ja tõhusamaks TI rakenduseks.

Selle üks tunnus on riikide jätkuv ametkondlik kriitika. Kõige värskema hoiatuse esitas Euroopa Liidu tehnoloogia valdkonna juht Henna Virkkunen. Kui varasemalt on sotsiaalmeedia platvormide puhul kritiseeritud peamiselt kahjuliku sisu edastamist, siis nüüd süüdistatakse teenuse disaini. Võib ka öelda, et rünnatakse ettevõtte keskset tehnoloogilist eelist.

Euroopa Liit esitas ametliku hoiatuse, et Tiktok peab oma disaini muutma või seda ootab ees potentsiaalselt miljardite eurode suurune trahv. Kriitikas tuuakse esile, et teenuse sisu automaatne esitamine, lõpmatu kerimise stimuleerimine ja hüperpersonaliseeritud sisu pole neutraalne teenus, vaid metodoloogiline kasutajate tähelepanu ning  haavatavuse ekspluatatsioon.

Eraldi rõhutatakse algoritmi kahjulikku mõju laste heaolule, arengule ja tervisele. Lapsed on alati poliitiliselt mõjus teema, aga seekord paistab mure puudtavat ka ülejäänud elanikkonda.

Lastest rääkides on just seda sihtrühma varakult hoiatatud praeguste täiskasvanute korraldatud probleemide eest. Muinasjutud sisaldavad arvukalt ja erinevas vormis hoiatusi halbadest tagajärgedest, kui kellegi soove täidetakse liiga hästi. Tiktoki probleem ei ole selles, et see püüab kasutajatele meeldida. Probleem on selles, et see õnnestub ettevõttel liiga hästi.

Lapsed teadsid vähemalt vanasti, et kuldkalakeselt ei tohi liiga palju küsida. Ent Tiktok on just selline digitaalne võlur, mis täidab kasutaja soove tempos, et ta unustab ümbritseva elu. Kui teenus kujuneb lühiajaliste soovide täitmisel liiga tõhusaks, tugevdab see tahtele allumatut sundkäitumist, piirab silmaringi ja õõnestab tasahilju kultuuri.

Euroopa Liidus ollakse kodanike kaitsmisel võrdlemisi aktiivsed, tekitades tuska, kuna osa kodanikke seda ei soovi. Nad arvavad, et on iseseisvalt nutikamad kui Tiktoki TI-arendajad. Ilmselt olles vaadanud oma valitud palakestest maailmapildi eneseusku kinnitavaid videovooge. Oht on sellegipoolest reaalne, mitte pelgalt muinasjuttudes esitatud ajatu loogika, vaid ka kogunenud teaduslike järelduste põhjal.

Piiranguteta optimeerimine muutub ärakasutamiseks. Kaval disain ei karju, vaid rahustab, see ei sunni, vaid suunab ja jätab mulje vabast tahtest. Siit ka üks suuri poliitikuid hirmutavaid tegureid, et nende veenmise asemel kujundab valijate eelistusi Tiktok.

Probleemid ei piirdu ainult lõppkasutajate tervisega. Liigse edukuse hinda maksab ka ettevõte ja mitte ainult jooksvalt vaatajaid analüüsiva arvutisvõimuse kuludena. Ülemaailmse võimsa IT-taristu pidamine on kallis, tehnoloogiliselt habras ja poliitiliselt riskantne. Netflix sai sellest varakult aru. Tiktok viis selle praeguse täiuslikkuseni ja seisab nüüd silmitsi tagajärgedega.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Allikas: "Portaal"

präänik on pettus

10:34

Euroopa Liit ähvardab Tiktoki liigtõhusa algoritmi eest trahviga

09.02

Tehisaru buum kergitas veebiaadressi AI.com hinna 70 miljoni dollarini

05.02

Tšiillased lõid protestiaktsioonina inimpõhise vestlusroboti

04.02

Milano-Cortina olümpiamängudel näeb enneolematul hulgal robotkohtunikke

03.02

Krüptokaevandajate väärtus kasvab vaatamata bitcoin'i madalseisule

02.02

Elon Musk lubas saata orbiidile kuni miljon tehiskaaslast

29.01

Tehisaru murdis mängleva kergusega inimesi trotsinud matemaatikapähklid

28.01

Televisiooni sünnist möödus sada aastat

26.01

Liiga tõhus suhtlus vähendab inimlikkust ja inimeste kohanemisvõimet

22.01

Rumala telefoni kasutajad kaotavad osa mõistusest

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

11:24

Sõda teeb Ukraina koertest jälle metsikud karjaloomad

10:34

Euroopa Liit ähvardab Tiktoki liigtõhusa algoritmi eest trahviga

08:43

Laste areng sõltub kultuurist

06:42

Eesti noored näevad tehisarus üha enam sõpra

09.02

Uuring: keele- ja rohereformi koosmõju tõrjub idavirulased tööturult kõrvale

09.02

Reumatoloog: madal temperatuur kimbutab vaid haigeid liigeseid

09.02

Tehisaru buum kergitas veebiaadressi AI.com hinna 70 miljoni dollarini

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo