Doktor TI võtab iga nädal vastu sadu miljoneid inimesi

Kui ühe riigi elanikest on asunud midagi kasutama 60 protsenti, pole tegu nišinähtuse, vaid harjumuse kujunemisega. Kui 40 miljonit inimest üle maailma teeb midagi iga päev, on tegemist trendiga. Meie oma väikeses riigis ei pea tegema kõiki valikuid. Teised teevad seda meie eest – aeglaselt, tasahilju kasvades, enamasti ilma tähelepanu tõmbamata ja pidurdamatult.

Dr ChatGPT saabus ilma ühegi valju sündmuseta, vajus kellelegi vastandamata märkamatult taustale ja sulandus järk-järgult igapäevastesse otsustusprotsessidesse. Värskest uuringust selgub, et umbes 60 protsenti USA täiskasvanutest on viimase kolme kuu jooksul pöördunud tervise- või tervishoiunõu saamiseks mõne keelemudeli, näiteks ChatGPT poole.

OpenAI andmetel küsib nende vestlusrobotilt tervist puudutavaid küsimusi igal nädalal üle 230 miljoni inimese. Arvestades sinna juurde teisi TI vestlusroboteid, võib arvata, et dr TI-d külastab iga nädal üle 300 miljoni inimese. Varsti ilmselt veelgi rohkem. Kasv leiab aset hoolimata hurjutustest, et TI võib esitada ohtlikku valet.

Taolised hoiatused kannavad samuti ohtlikku nakkust. Nendeks on pinnapealsus ja viitsimatus mõista keerulist nähtust. Saime juba varem teada, et ka Google'i otsinguteenus muutus lühikese ajaga tervishoiuteabe vahendajaks. Esialgu võidi dr Google'it küll pilgata, kuid see kristalliseerus uueks normaalsuseks.

Ent saaks paremini. Google'i otsing osutab infoallikale. TI-põhine vestlusrobot teeb suhtluses kvalitatiivse arengusammu. Sellega suheldes saab reaalajas olukorda täpsustada, arvestada lisadetailidega ja robot teeb küsija eest ära enamuse teabe otsimis- ning selgitustööst.

Püüdes mõista tehisliku meditsiiniteabe populaarsuse levikut, ei pea vastandamisest alustama. Tegemist ei ole ka süüdistusega tervishoiusüsteemi vastu, kuigi USA puhul on osa kasutuspõhjustest vaieldamatult seotud tervishoiuteenuste kalliduse, ooteaegade ja teenustele juurdepääsuga. Samad asjaolud on arvestatavad tegurid mujalgi, aga need ei ole piisavad põhjused TI meditsiininõu ülemaailmse kasutuse levikuks.

Tervishoiukulutused kasvavad, aga see ei tulene ainult süsteemi ebaefektiivsusest. Tervise hoidmise hinnakasvu tõukab suurenev nõudlus. Seda põhjustavad pikem eluiga, suurenenud diagnostiline teadlikkus ja seegi, kuidas ühiskond on hakanud määratlema tervist senisest laiemas tähenduses.

TI poole pöördumine kajastab tervist puudutava teabe nõudluse kasvu ega pea võrduma arstiteenuse pakkumise puudulikkusega. Juhul kui dr TI külastus tähistaks tervishoiusüsteemi võimetust, kasutaks seda eelkõige teenusega rahuldamata elanikkonnarühmad. Tegelikkuses on kasutajaskond lai, kasutus sage ja sageli arstiteenust täiendav.

Sageli on TI ülesanne täita sümptomite ja tervishoiusüsteemi osade vaheline tühimik. TI on alati kättesaadav. OpenAI andmetel tehakse 70 protsenti tervisepäringutest väljaspool tööaega. Valu ega ärevus ju tööaega ei jälgi. Dr TI on ainus, kes on kell kolm hommikul üleval ja vastab küsimustele, kas ühe või teise nähtuse pärast tasub muretseda, mida peaks arstilt küsima või seletab, mida arsti juures kuuldu tähendab.

Keskustest kaugemal olijatel pole TI või päris arsti vahel valida. Neil on valida TI või mitte midagi. Arstide juurdepalkamine ei suuda sammu pidada vananeva elanikkonna reaalse hooldusvajadusega, rääkimata nende palkamisest valvetelefoni teenuse pakkumiseks. Dr TI on ainuke tõhusalt skaleeritav tervishoiust midagi teadev osapool.

Naiivne on tõrjuda TI ravialale sisenemist vigade ohuga. Ebamugava tõena teevad ka inimesed vigu. Mingigi koduse mugavuse säilitamiseks olgu näitena toodud USA, kus ravivead on infarkti ja vähi järel surma põhjustavatest teguritest kolmandal kohal. TI pole täiuslik ega veavaba. Õigem on küsida, võrreldes millega, millistes kontekstides ja milliste kaitsemeetmete tingimustes. Tervisealase teabe riskid on asümmeetrilised. Halvad nõuanded võivad kahjustada, kuid kahjulik võib olla ka puuduv nõuanne.

Järelikult peab tervishoiusüsteem TI rakendamisele kaasa aitama. Mastaapsele koostööle viitab OpenAI just äsja välja kuulutatud ChatGPT terviseteenus. Esialgu võimaldatakse ChatGPT-sse oma raviandmeid sisestada vaid ameeriklastel, misjärel annab see neile personaalset nõu.

Kindlasti järgneb peagi kiivas vaidlus, milles ununeb, et selliseid teenuseid ei kuulutata välja ilma põhjaliku eeltööta. Saame näha vigu ja pahameele eri vorme. Need hakkavad looma kõverpilti, sest edulugudest uudiseid ei tehta. Tervishoiuteenus liigub TI toel aga jooksvalt kättesaadavate teenuste kõrvale, kus on juba pangad, reisimine, haridus, riigikorraldus jmt.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".