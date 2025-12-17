X!

Lugeja küsib: miks õhtud juba praegu pealtnäha valgemaks lähevad?

Novaatori lugeja märkas, et kuigi päevad lühenevad edasi, on töölt koju sõites õues valgem kui nädal aega tagasi. Kuidas on võimalik, et õhtud lähevad päev-päevalt juba valgemaks, kuigi kalendri järgi on aasta lühim päev alles ees? Vastab TÜ Tartu observatooriumi kaasprofessor Laurits Leedjärv.

Vastust võiks alustada nii, et see, kui valge või pime töölt koju sõites tundub olevat, on subjektiivne ja sõltub lisaks päikeseloojangule suuresti ilmast. Kui ka veel lumi maas oleks, tunduks maailm palju valgem ja ilusam.

Samas Päike käib ikka oma rada ja objektiivsed andmed näitavad, et varaseim päikeseloojang, kell 15.20, on Tallinnas iga päev 12.–19. detsembrini. Talvisel pööripäeval loojub päike juba minut hiljem ja aasta viimasel päeval 15.30. Hiliseim päikesetõus, kell 9.19, on aga 26.–28. detsembrini. Tartu jaoks on vastavad kuupäevad 13.–18. detsember (päikeseloojang kell 15.21) ja 27.–28. detsember (päikesetõus kell 9.02). Lühim päev on Tallinnas 19.–23. detsembrini (6 tundi ja 4 minutit), Tartus 18.–24. detsembrini (6 tundi ja 23 minutit).

Miks hiliseim päikesetõus ja varaseim loojang pole täpselt pööripäeval? Siin on mängus keeruline geomeetria. Maa orbiit ümber Päikese pole täpselt ringjoon, vaid ellips. Maa pöörlemistelg ei ole risti selle tasapinnaga, milles Maa ümber Päikese liigub, vaid on selle suhtes umbes 23,4 kraadise nurga all. Nende asjaolude koosmõju tõttu saabubki varaseim päikeseloojang enne pööripäeva. Loodetavasti usub lugeja seda ilma pikemate arutluskäikudeta tõelisest ja keskmisest päikeseajast ning ajavõrrandist.

Veel hakkab silma, et Tartus on aasta lühim päev tunduvalt pikem kui Tallinnas. Siin toimib jälle kaks efekti: Tartu on Tallinnast ida pool, kus päike tõuseb niikuinii varem, ja lõuna pool – mida lõuna poole, seda pikemad on talvised päevad. Tallinlastele lohutuseks võib veel öelda, et suvel on Tartu pikim päev lühem kui Tallinnas (vastavalt 18 tundi 20 minutit ja 18 tundi 42 minutit).

Toimetaja: Airika Harrik

