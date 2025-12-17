Lugeja küsib: miks õhtud juba praegu pealtnäha valgemaks lähevad?

Novaatori lugeja märkas, et kuigi päevad lühenevad edasi, on töölt koju sõites õues valgem kui nädal aega tagasi. Kuidas on võimalik, et õhtud lähevad päev-päevalt juba valgemaks, kuigi kalendri järgi on aasta lühim päev alles ees? Vastab TÜ Tartu observatooriumi kaasprofessor Laurits Leedjärv.

Vastust võiks alustada nii, et see, kui valge või pime töölt koju sõites tundub olevat, on subjektiivne ja sõltub lisaks päikeseloojangule suuresti ilmast. Kui ka veel lumi maas oleks, tunduks maailm palju valgem ja ilusam.

Samas Päike käib ikka oma rada ja objektiivsed andmed näitavad, et varaseim päikeseloojang, kell 15.20, on Tallinnas iga päev 12.–19. detsembrini. Talvisel pööripäeval loojub päike juba minut hiljem ja aasta viimasel päeval 15.30. Hiliseim päikesetõus, kell 9.19, on aga 26.–28. detsembrini. Tartu jaoks on vastavad kuupäevad 13.–18. detsember (päikeseloojang kell 15.21) ja 27.–28. detsember (päikesetõus kell 9.02). Lühim päev on Tallinnas 19.–23. detsembrini (6 tundi ja 4 minutit), Tartus 18.–24. detsembrini (6 tundi ja 23 minutit).