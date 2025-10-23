Amazoni pilveteenuse rike paljastas taas moodsa maailma haavatavuse

Nädala alguses maailma kimbutanud Amazoni pilveteenuse rike muutis maagiliselt mugavaks muutunud maailma paljude inimeste jaoks kurja nõia õudusunenäoks. Paraku paistab, et mugavuse hind on alalhoidlikuma käitumise jaoks endiselt liiga väike, nendib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Kunagi ammu jutustas vanaema taskusse mahtuvast pisikesest võlurist, kes oskas vastata kõikidele küsimustele, mõikas tõlkida linnulaulu ja juhtis rännakut läbi tundmatu maa. Toona tundus see jutt nõidusena. Tänapäeval on tegelase nimi tarkvara. Mitmed ulmekirjanikud püüdsid oodatava metamorfoosi saabumisest meile märku anda, küll erinevas sõnastuses, aga nende mõte oli, et praegune muinasjutt on homne reaalsus.

Tõdemuse tõeksosutumise järel ilmutas end maailmas paras hulk lastejutustustest tuntud maagiat. Pillame internetimaastikule küpsisepuru, kaardid uuenevad nagu lummatult ja küsimuste kaev vastab täislausetega. Kõige varjus eksisteerib ka nõidus. See võib inimeselt võtta kõik toreda, et asuda siis teda kiusama.

Kujuta ette, et ärkad voodis, mis kohandub iseeneslikult sinu keha vajadustega. See langetab temperatuuri sügavama une jaoks sobivaks ja ärkamise ajaks sünnitab õrnalt areneva isikupärastatud helimaastiku. Tegu pole ulmega. Piisava tahtmise ehk umbes 5000 dollari eest on see uus reaalsus. Elamuse elushoidmiseks tuleb maksta veel 399 dollarit aastamaksu. Sellele võib leida õigustusi, kuivõrd hea uni võiks ära hoida kalleid tervisehädasid.

Lasteloo kuri nõid ilmutas end 20. oktoobril, kui Amazoni pilveteenuse tööd tabas tõsine tehniline rike. Häire selle töös vallandas probleemide kaskaadi. Peamised kannatajad olid USA idapoolses regioonis paiknevad teenused ja nende kliendid. Nagu võis oodata, kadusid mitmed olulised teenused.

Paar suurt panka peatasid tehingud, kaks suurt lennufirmat pidid edasi lükkama mitmed lennud, sotsiaalmeedia platvormid Reddit ja Snapchat vaigistasid vestlused ning mängumaailmad Roblox ja Fortnite haihtusid keset mänguseanssi. Kokku kannatas maailmas hinnanguliselt üle nelja miljoni mänguhuvilise. Arvutimängijatest kannatajate suuruseks hinnatakse üle nelja miljoni kasutaja kogu maailmas. Kolmetunnise teenuse katkestuse tagajärgede laine levis üle kogu maailma.

Nimetatud teenustele ei tulnud sidekatkestus šokeeriva üllatusena. Midagi sarnast kogeti nii 2023. kui 2021. aastal, kui tõsiselt olid häiritud muu hulgas Facebooki ja Microsofti teenused. Mida pidi aga teadma une ja reaalsuse piiril olev madratsiomanik, kui unedeilmas hõljutanud pilveke tal ootamatult küljealuse kuumaks küttis, nagu ratsutaks ta äikesepilvel, et siis asuda tema keha väänama, kuna madrats muutis vormi lamamisasendist istuvaks. Voodikott vibreeris ja vilgutas tuledega ning tõi esile kaevikusõja sireene. Noh, võib-olla tundus see vähemalt sellisena unesegaduses inimestele.

Selgus, et nutika, internetiga ühendatud madratsi arendamisel oli arvestatud kliendi vajaduste rahuldamisega probleemidevabas maailmas. Tegelik maailm on julm. Seda püütakse ka lapsest peale inimestele vihjata – esialgu muinasjuttudena, nüüd siis ka voodi vahendusel.

Uue voodi kasutajad ärkasid keset kaost. Voodid lukustusid püstisesse asendisse, kuumenesid kontrollimatult üle, andsid ootamatuid alarme ja vilgutasid tulesid, kuna nende juhtimisrakendus ei suutnud pilveserveriga une juhtimise käskude saamiseks ühendust luua. Seetõttu ei saanud ka elusalt voodivangistuses kasutajad seadeid enne muuta, kuni funktsionaalsus taastus. Võib vaid oletada, kuidas ärevust toitev juhtum mõjutab järgnevate ööde unekvaliteeti.

Tegemist polnud üksikjuhtumiga. Nõiutud voodi tõi esile omapärase kogemuse pikemast loetelust. Katkestus halvas ka Amazoni Alexa nutikodu teenuse ja uksevalvur Ringi seadmete töö. Lugematutes kodudes ei kuulanud valgustus enam inimeste käske, turvakaamerad hangusid ja uksekellad ei reageerinud külalise palvetele. Näiliselt nutikas ja turvaline elukeskkond muutus muinasjutuliseks painajaks.

Uue mugavuse ja turvalisusega harjunud elanike jaoks avaneb uus reaalsus. Sarnaseid sõltuvusi tuleb aina juurde. Varasematest hoiatavatest näidetest on vähe õppida, kuna probleemid hajuvad miljonite kasutajate vahel, igaühel erinevad tooted ja teenused.

Eelmisel aastal jäid paljud elanikud Google Cloudi katkestuse tõttu koduukse taha, kuna ustel olid teatud valmistaja nutikad lukud. Kusagil kõrbes nutika köögitehnika siderikke tõttu toit põhja, kuna inimene ei saanud väidetavalt nutikat küpsetusahju enam ise välja lülitada. Maailmas leidub palju indiviide, keda traumeeris see, kui randmel kantava aktiivsusmonitoriga seotud serverite seisakute ajal treeningandmed kaduma läksid jne.

Oleme uudsete rikete suhtes tavatult haavatavad. Otsime käsitsi lahendusi, mida enam ei eksisteeri ja peame abitult ootama kaugete serverite taaselustamist. Põhjuseks on sinisilmne kompromiss automatiseerimise hüvede kasuks, mille käigus oleme hoidunud teadvustamast potentsiaalsete vigade teemat, millest sisuliselt ju midagi ei teagi.

Idealismi või tahtliku pimedusega loodud mugavus meelitab kontrolli loovutama. Nuppudeta voodid, võtmeta ukselukud, sularahata arveldamine jmt on kõik optimeeritud 99 protsenti ajast toimiva maailma jaoks. Me ei tea, kui valus on üks protsent.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".